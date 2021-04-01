إيران والقوى العالمية يبحثان غدا عودة أمريكا للاتفاق النووي.. وواشنطن ترحب

قال الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الخميس، إن مسؤولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيعقدون، غدا الجمعة، اجتماعا عبر الإنترنت؛ لبحث احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، وهو ما اعتبرته الخارجية الأمريكية ”خطوة إيجابية“.

ويبحث اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق كيفية ضمان التزام كل الأطراف بالاتفاق وتنفيذه بشكل كامل وفعال.

وقال مصدران دبلوماسيان: إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت بالفعل محادثات مع إيران يوم الإثنين الماضي.

”خطوة إيجابية“

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين اليوم الخميس، إن بلاده ترحب بالاجتماع الذي سيعقد بين القوى العالمية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران غدا الجمعة، وتراه ”خطوة إيجابية“.