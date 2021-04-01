روسيا تحذر من "عدائية" ضد البيض في الولايات المتحدة‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، من أنّ العنصرية ضد البيض قد تتزايد في الولايات المتحدة، قائلا إنّ الصوابية السياسية ”ّإذا ذهبت إلى أقصى حد“ ستكون لها عواقب مؤسفة.

وفي مقابلة مع أساتذة علوم سياسية بثها التلفزيون الرسمي، قال لافروف: إنّ روسيا دعمت دوما اتجاها عالميا يفيد بأنّ ”الجميع يريدون التخلص من العنصرية“.

وتابع: ”كنا رائدين في الحركة الداعية لحقوق متساوية لكل البشر من أي لون“.

لكنّه أصر على أنّه من المهم ”عدم التحول للحد الآخر الذي شاهده خلال فعاليات، حياة السود مهمة، والعدائية ضد البيض، المواطنين الأمريكيين البيض“.

وتأسست حركة حياة السود مهمة في الولايات المتحدة في 2013، لكنّها اكتسبت زخما كبيرا بعد مقتل جورج فلويد وهو رجل أمريكي أسود على يد شرطي أبيض في أيار/مايو الماضي.

وأدت الحركة لفتح نقاش كبير حول العرق وحقوق الملونين، وتسببت بإزالة تماثيل لشخصيات تاريخية مرتبطة بالعبودية والاستعمار في عدة دول، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

واتهم الوزير الروسي الولايات المتحدة بالسعي لنشر ما أسماه ”ثورة ثقافية“ في أرجاء العالم.

وأوضح أنّ ”هوليود أيضا تغير الآن قواعدها كي يعكس كل شيء تنوع المجتمع الحديث“، واصفا الأمر بأنه ”شكل من أشكال الرقابة“.

وأضاف: ”رأيت أشخاصا سودا يلعبون أدوارا في مسرحيات كوميدية لشكسبير“، وتابع متهكما: ”فقط لا أعرف متى سيكون هناك عطيل أبيض“.

واختتم تصريحاته بالقول: إنّ ”الأمر عبثي. الصوابية السياسية إذ وصلت إلى هذا الحد من العبثية لن تنتهي بشكل جيد“.