الشرطة التركية تقمع تظاهرة لطلاب احتجوا على اعتقال زملائهم (فيديو)

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الخميس، عشرات الطلاب بعد مشاركتهم في تظاهرة احتجاجية بمدينة إسطنبول ضد اعتقال زملائهم بجامعة البوسفور قبل أكثر من شهرين.

وتشهد تركيا احتجاجات طلابية متواصلة منذ بداية يناير الماضي؛ بدأت شرارتها مع تعيين الرئيس أردوغان مقربا منه رئيسا لجامعة البوسفور، وهو ما قوبل برفض طلابي واسع.

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واستخدمت الشرطة التركية اليوم العنف لتفريق مجموعة من الطلاب تظاهروا في منطقة كاديكوي بإسطنبول وأوقفت نحو 35 شخصًا.

وتداولت منصات تركية فيديوهات وصورا تظهر قمع الشرطة للطلاب.

وأطلق مشاركون في التظاهرات نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين إنهم يتعرضون للقمع والاحتجاز من طرف الشرطة.

وكانت بلدية كاديكوي، قد استبقت التظاهرة بنشر تعميم رسمي قالت فيه إن ”التجمعات ممنوعة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسطنبول“، وهو ما اعتبره الطلاب موجها لتظاهرتهم بالأساس.

وسخر عدد من الطلاب من خطاب البلدية، قائلين إن ”التجمعات الخاصة بأنصار أردوغان لا يتم التعامل معها بنفس الطريقة“ وكأنها لا تساهم في نشر كورونا.