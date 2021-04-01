انتقادات للهند بسبب خطواتها لترحيل فتاة من مسلمي الروهينغا لميانمار

ويقيم عشرات الآلاف من مسلمي الروهينغا، الذين يحرمون من حق المواطنة في بلدهم ميانمار، في الهند منذ سنوات، لكن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ترى أنهم يشكلون تهديدا أمنيا، وبدأت في اعتقالهم.

ونقلت الشرطة الفتاة إلى معبر حدودي في ولاية مانيبور، حيث تستكمل إجراءات إرسالها إلى ميانمار. وكانت تقيم منذ أكثر من عام في ولاية آسام الهندية، في حين يقيم أفراد أسرتها كلاجئين في كوكس بازار في بنغلاديش.

ولم ترد وزارتا الخارجية والداخلية الهنديتان على طلبات للتعليق.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: ”الوضع في ميانمار لا يسمح بالعودة الطوعية بشكل آمن وقابل للاستمرار، وإعادة الطفلة لميانمار قد يضعها في خطر فوري يتمثل في التعرض لأذى كبير“.

والهند ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين.