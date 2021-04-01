وكالة الطاقة: إيران تزيد أجهزة تخصيب اليورانيوم المتطورة في نطنز

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في منشأة تحت الأرض في نطنز، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

وقالت الوكالة في تقرير نشر أمس الأربعاء وحصلت عليه ”رويترز“ اليوم الخميس ”في 31 مارس 2021، تحققت الوكالة من أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في مجموعة رابعة من 174 جهاز طرد مركزي آي.آر-2إم بمحطة تخصيب الوقود“، في إشارة إلى محطة نطنز تحت الأرض.

وسادس فلوريد اليورانيوم، هو الصورة التي يتم بها تغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب.

وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تخطط لاستخدام ست مجموعات متتالية من أجهزة الطرد آي.آر-2إم في منشأة تخصيب الوقود في نطنز بدرجة نقاء تصل إلى خمسة في المئة. وقال التقرير ”إن المجموعتين المتبقيتين تم تركيبهما لكنهما لم تعملا بعد“. وأضاف أن ”تركيب المجموعة الثانية المخطط لها من أجهزة الطرد آي.آر-2إم لم يبدأ بعد“.

وقال التقرير الذي أُرسل للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ”باختصار، اعتبارا من 31 مارس 2021، تحققت الوكالة من أن إيران كانت تستخدم 5060 جهاز طرد مركزي طراز(آي.آر-1) مثبتة في 30 سلسلة متتالية، و 696 جهاز طرد مركزي طراز (آي.آر-2إم) مثبتة في أربع مجموعات متتالية و 174 جهاز طرد مركزي طراز (آي.آر-4) مثبتة في سلسلة واحدة لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدرجة خمسة في المئة من اليورانيوم-235 في محطة تخصيب الوقود“.