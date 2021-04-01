بوتين ومحمد بن سلمان يبحثان تغير المناخ والطاقة النظيفة

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، آفاق التعاون في قضايا تغير المناخ وحماية البيئة والطاقة النظيفة.

وقال الكرملين في استعراض لما جاء في الاتصال، إن ولي عهد السعودية طرح مبادرات للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وزيادة حصة موارد الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط.

وأضاف الكرملين، أن الرئيس بوتين ”تحدث بدوره للأمير محمد بن سلمان عن الجهود الروسية لحماية البيئة“.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استعرض خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الروسي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تهدف لرفع الغطاء النباتي وتعزيز كفاءة عمليات إنتاج النفط مساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية في العالم لمواجهة التحديات البيئية.

وذكرت أن ”الرئيس بوتين أبدى ترحيبه بالمبادرة السعودية ، مؤكدا دعم جهود المملكة لما يحقق لهذه المبادرة أهدافها“.