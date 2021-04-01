"ذي تايمز": داعش يستغل الفقر والإهمال وقطاع الطرق في الانتشار جنوب القارة الأفريقية

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إن تنظيم داعش الإرهابي ازدهر في جنوب القارة الأفريقية، مستغلا انتشار الفقر والإهمال.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”بدأ الأمر عندما قام 24 مسلحا على الأقل بالهجوم على سلسلة من مراكز الشرطة قبل الفجر في منطقة مهملة تقع شمال موزمبيق، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا“.

ومضت الصحيفة بالقول ”بعد مرور 3 أعوام ونصف، فإن المجموعة الصغيرة من الشباب، التي تورطت في هذا الهجوم، تضخمت إلى قوة قتالية كبيرة تضم أكثر من ألف مسلح، قادرة على التخطيط وتنفيذ هجوم عسكري، تسبب في إلقاء أكبر مشروعات الغاز في أفريقيا بمهب الريح“.

وتابعت ”في الوقت الذي كانت فيه الهجمات السابقة تتم باستخدام المناجل، فإن المسلحين الآن يملكون البنادق الآلية وقذائف المورتر، وأصبح قطاع الطرق إرهابيين متحالفين مع تنظيم داعش الإرهابي“.

وأردفت ”الهجوم على مدينة ”بالما“ أدى للمرة الأولى إلى إدخال الأجانب المقيمين في موزمبيق في الأزمة، ما تسبب في إثارة قلق الغرب، حيث توجد أوجه شبه كثيرة بين المسار الذي تنتهجه داعش في موزمبيق، وظهور وانتشار حركة ”بوكو حرام“ الإرهابية في نيجيريا“.

وأشارت إلى أن منطقة جنوب القارة الأفريقية، التي كانت في مأمن من الهجمات الإرهابية التي نشرت الفوضى في منطقة القرن الأفريقي ونيجيريا والساحل، تقع الآن في مرمى داعش، الذي يحاول إقامة ”خلافة“ في موزمبيق، التي انضمت إلى الكومنولث عام 1995.

ونقلت الصحيفة عن خبيرة الشؤون الأمنية، جاسمين أوبرمان، قولها ”إنه تمرد مسلح يكتسب زخما. ما حدث مؤخرا يمثل رسالة جديدة توضح إلى أي مدى أصبح هؤلاء الإرهابيون أكثر تطورا“.

ووصفت أوبرمان الهجوم الأخير الذي شنه تنظيم داعش على حقل غاز كبير في شمال موزمبيق بأنه عملية متطورة، وتقدم كبير في حرب العصابات لم يحدث من قبل.

ونوهت الصحيفة إلى أن أكثر من 2600 شخص معظمهم من المدنيين، لقوا مصرعهم في الفوضى التي أدت إلى أزمة إنسانية، تؤثر على ما يقرب من مليون شخص.

وقالت ”مع وجود أكبر منجم لـ“الروبي“، وهو أثمن وأندر الأحجار الكريمة في العالم، والطفرة التي يشهدها الغاز في ”نهر روفوما“، فإنه كان من المفترض أن يكون سكان إقليم ”كابو دلغادو“ الأكثر رخاء في القارة الأفريقية“.

وأضافت ”ولكن على العكس، فنتيجة لعقود الإهمال من جانب الحكومة المركزية في ”مابوتو“، الواقعة على بعد ألف ميل إلى الجنوب، فإن هذا وضع الشباب في هذا الإقليم المضطرب، والبالغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، فريسة للتطرف، حيث يبلغ عدد المسلمين في موزمبيق 20% من السكان، ومعظمهم يتمركزون في الشمال“.

ونقلت عن محللين قولهم إن تنظيم داعش الإرهابي تقوده شخصيات في موزمبيق وتنزانيا.

وقال مشروع بيانات موقع وحدث النزاع المسلح، وهو منظمة غير حكومية متخصصة في جمع البيانات الخاصة بالنزاعات، إن داعش شن خلال العام الماضي فقط ما لا يقل عن 500 هجوم، تضمنت عمليات توغل داخل تنزانيا.