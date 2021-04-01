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قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في كاليفور...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 3:47 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 5:15 GMT

قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في كاليفورنيا

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون إثر إطلاق نار في مدينة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقالت الشرطة في أورانج إن إطلاق نار وقع يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)

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المصدر: رويترز

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون إثر إطلاق نار في مدينة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت الشرطة في أورانج إن إطلاق نار وقع يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بينهم قتلى.

وأضافت الشرطة أن الوضع لم يعد يمثل تهديدا للجماهير.

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