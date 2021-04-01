قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في كاليفورنيا

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون إثر إطلاق نار في مدينة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت الشرطة في أورانج إن إطلاق نار وقع يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بينهم قتلى.

وأضافت الشرطة أن الوضع لم يعد يمثل تهديدا للجماهير.