مبعوثة الأمم المتحدة تحذر من "حمام دم" في بورما

حذرت مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر، أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، من أن بورما تواجه خطراً ”غير مسبوق“ بالانجرار إلى ”حرب أهلية“، مطالبة المجلس باستخدام ”كل الوسائل“ لتجنب وقوع ”كارثة“ و“حمام دم“ في هذا البلد.

وفي كلمة ألقتها خلال جلسة مغلقة طارئة عقدها مجلس الأمن بطلب من بريطانيا للبحث في الوضع في بورما، قالت المبعوثة الخاصة للأمين العام: ”هناك خطر بأن يحدث هذا الأمر أمام أعيننا، وأي فشل في الحؤول دون مزيد من التصعيد في الفظائع سيكلف العالم أكثر بكثير، على المدى الطويل،“ من اتخاذ إجراء فوري.

وأضافت أن ”قسوة العسكريين شديدة للغاية، والعديد من التنظيمات المسلحة الإتنية تظهر بوضوح معارضتها“ لطريقة تعامل الجيش مع المتظاهرين، ”الأمر الذي يرفع إلى مستوى غير مسبوق خطر اندلاع حرب أهلية“.

وناشدت المبعوثة الأممية مجلس الأمن ”النظر في كل الوسائل المتاحة أمامه لاتخاذ إجراءات جماعية والقيام بما هو ضروري، بما يستحقه الشعب البورمي، لتلافي وقوع كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا“.

وأكدت الدبلوماسية السويسرية أنها لا تزال منفتحة على الحوار مع المجلس العسكري الحاكم في بورما، وحذرت من أنه ”إذا انتظرنا ريثما يصبحون مستعدين للحوار، فإن الوضع على الأرض سيزداد سوءاً. حمام الدم وشيك“.

وذكرت بأن ”القمع الدموي للتظاهرات المناهضة لانقلاب الأول من شباط/ فبراير، أسفر حتى اليوم عن سقوط أكثر من 520 قتيلا“ مدنياً، مبدية ”خوفها“ من حدوث تطورات ”حتى أكثر دموية“ لأن قائد الجيش البورمي ”يبدو مصمماً على إحكام قبضته غير الشرعية على السلطة بالقوة“.

وعلى الرغم من هذه المناشدة فإن أعضاء مجلس الأمن منقسمون، إذ أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على بورما، فيما رفضت الصين وروسيا إدانة الانقلاب رسمياً.

وفي السياق، دعت الصين خلال جلسة مجلس الأمن، إلى ”العودة إلى انتقال ديموقراطي“ في هذا بورما، مؤكدة بالمقابل رفضها فرض عقوبات أممية على المجلس العسكري الحاكم.

وقال السفير تشانغ جون في الاجتماع المغلق إن ”الصين تأمل في أن تستعيد بورما السلام والاستقرار والنظام الدستوري في أقرب وقت ممكن وأن تواصل المضي قدماً بثبات في الانتقال الديموقراطي“.

وأضاف بحسب ما نقل عنه بيان صادر عن البعثة الصينية في الأمم المتحدة إنه ”إذا غرقت بورما في اضطرابات مطولة، فسيكون ذلك كارثة على هذا البلد وعلى المنطقة بأسرها“.

وشدد السفير الصيني الذي تعتبر بلاده الداعم الأساسي لبورما في مجلس الأمن، على أن أي ”ضغط أحادي أو دعوة إلى فرض عقوبات أو تدابير قسرية أخرى، لن يؤدي سوى إلى مفاقمة التوترات والمواجهة وزيادة الوضع تعقيداً، وهو أمر غير بناء بأي حال من الأحوال“.