ظريف: لن أترشح للانتخابات الرئاسية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء الأربعاء، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

وقال ظريف في مداخلة له عبر تطبيق ”كلوب هاوس“ بحضور نخبة من الصحفيين الإيرانيين: ”لن أترشح للانتخابات، كما لن أكون عضوا في أي حملة انتخابية سواء لمستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني أو غيره“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تناقلت خلال الأيام الماضية أن ظريف سيترشح للانتخابات الرئاسية كمرشح عن التيار الإصلاحي الذي لم يتوصل بعد على مرشح متفق عليه.

وأشار ظريف في حديثه إلى اتفاقية الشراكة مع الصين التي وقعها السبت الماضي مع نظيره الصيني في طهران، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ”لا تستهدف الدول الغربية“.

وقال: ”أعتقد بضرورة أن نتمتع بعلاقات مع كل من الصين والدول الغربية، ولا أؤمن بسياسة التطلع إلى الغرب والنظر إلى الشرق، ويجب أن ننظر إلى الجميع، وحدث هذا مع إبرام الاتفاق النووي عام 2015“.