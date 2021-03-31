مقرب من خامنئي يهاجم معارضي الاتفاقية مع الصين ويصفهم بـ "الخونة"

هاجم حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة ”كيهان“ المقربة من المرشد الإيراني، المواطنين والنواب ممن يعارضون اتفاقية التعاون الموقعة أخيرًا مع الصين، وذلك بعد حالة من الرفض الشعبي للاتفاقية التي تمتد لـ 25 عامًا.

وقال شريعتمداري، في تصريحات لوكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، تعليقًا على معارضة أطياف شعبية ورسمية لإبرام الاتفاقية المذكورة بين طهران وبكين: ”إن الأشخاص الذين يعارضون الاتفاقية بين إيران والصين إن لم يكونوا حمقى، فهم بلا شك خونة للوطن“.

واستشهد ضمن دفاعه عن الاتفاقية المبرمة مع الصين بتصريح لمؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، آية الله الخميني، حيث قال: ”إن الخميني وصف المعارضين للانفتاح على الشرق أو حتى الغرب بالجهلاء والمغرضين، بل ويعارضون انفتاح النظام على العالم“.

وأثار توقيع الحكومة الإيرانية اتفاقية تعاون موسعة مع الصين تمتد لـ 25 عاما، غضب العديد من الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أن هذه الاتفاقية تنتقص من سيادة بلادهم، وبمثابة دليل جديد على فشل النظام في إدارة البلاد.

وتحدثت تقارير إيرانية لوسائل إعلام حكومية ومعارضة، عن أن الاتفاقية تشمل استثمارات صينية ضخمة في العديد من القطاعات الاقتصادية الإيرانية، فضلا عن تعزيز التعاون العسكري وحتى الاستخباراتي بين البلدين.