الخارجية الأمريكية: انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية تمتد إلى سوريا والعراق واليمن

قال تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن إيران متورطة بانتهاكات لحقوق الإنسان في 3 دول عربية، عبر دعمها لجماعات مسلحة وميليشيات عسكرية في هذه البلاد.

ووفق إذاعة ”دويتشه فيله فارسي“، فإن الخارجية الأمريكية أصدرت تقريرها السنوي لرصد سجل حقوق الإنسان للعديد من دول العالم، من بينها إيران.

وأشار التقرير إلى أنه“بجانب تورط طهران في انتهاكات لحقوق الإنسان داخليًا، فقد تعدت ذلك إلى دول في المنطقة؛ منها: سوريا، والعراق، واليمن“.

وأوضح أن“النظام الإيراني ينتهك حقوق الإنسان في سوريا، والعراق، واليمن، عبر دعم الجماعات والميليشيات المسلحة فيها، حيث تدعم طهران الحوثيين في اليمن، وحزب الله في العراق“.

وأكد أن“حزب الله العراقي متهم في تنفيذ إعدامات دون محاكمة، وعمليات إخفاء قسري بحق مدنيين، وغير ذلك من صنوف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق“.

وبيّن التقرير أن“إيران تعتمد على قوات الحرس الثوري في دعم الميليشيات المسلحة في الدول المذكورة، ومنها إرسال مقاتلين أجانب شيعة إلى العراق، وسوريا، للمشاركة في معارك عسكرية، وهي المعارك التي تنتهي بمقتل آلاف المدنيين في هذه البلدان“.