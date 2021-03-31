إندونيسيا.. الشرطة تعلن قتل مسلحة موالية لداعش اقتحمت مقرها

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الاندونيسية الأربعاء أنها قتلت شابة مسلحة اقتحمت المقر العام للشرطة الإندونيسية في جاكرتا، مشيرة إلى أنها موالية لتنظيم داعش استنادا إلى منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الهجوم.

وبعد ظهر الاربعاء، دخلت الشابة التي كانت ترتدي نقابا وملابس سوداء طويلة مقر الشرطة في وسط جاكرتا وفتحت النار على عناصر الأمن في المدخل، على ما أعلنت السلطات.

وبثت محطات التلفزة الرئيسية مشاهد تظهر الشابة تسقط أرضا وسط دوي إطلاق النار وتبقى من دون حراك، فيما أحاط عناصر الشرطة بالجثة.

وأفاد رئيس الشرطة الوطنية ليستيو سيغيت برابوو في مؤتمر صحفي أنّها ”كانت ذئبًا منفردا تبنت ايديولوجية تنظيم داعش وهو ما أثبتته منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأوضحت السلطات أن الشابة طالبة جامعية توقفت عن الدراسة وأنها تركت خطابا تعلن فيه نيتها تنفيذ عمل انتحاري في منزل أسرتها في جاكرتا، الذي داهمته الشرطة بعد إطلاق النار.

وذكر المتحدث أنها نشرت علمًا لتنظيم داعش وكتابات عن رغبتها أن تكون شهيدة في حساب أنشأته حديثا على تطبيق انستغرام.

وقالت السلطات إنها ستفتح تحقيقا في أي روابط بين الشابة والمجموعات الإسلامية المتطرفة بالبلاد.

وكانت السلطات الاندونيسية أعلنت الاربعاء أنها قتلت شخصا اقتحم المقر العام للشرطة الإندونيسية في جاكرتا، ووصفت وسائل إعلام محلية الحادث بأنه ”هجوم يشتبه بأنه إرهابي“.

وبثت محطات التلفزة الرئيسية ما بدا أنه شخص يرتدي قناعا وملابس سوداء طويلة يدخل المقر وسط دوي إطلاق النار.

ويأتي إطلاق النار في المقر العام للشرطة في جاكرتا بعد أيام على تفجير انتحاريين نفسيهما في كاتدرائية في مدينة ماكاسار في سولاويسي، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.