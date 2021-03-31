مسؤول إيراني: ذرائع الحكومة لعدم نشر بنود الاتفاقية مع الصين "سخيفة جدا"

وصف مسؤول إيراني، الأربعاء، ذرائع رفض حكومة بلاده نشر بنود اتفاق الشراكة مع الصين الذي جرى توقيعها السبت الماضي في طهران، بـ“السخيفة جدا“.

وقال عضو المجلس الأعلى للبورصة الإيرانية، سعيد إسلامي بيغدلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، وهو يخاطب حكومة بلاده: ”ألم تجد عذرًا أكثر سخافة للصين لعدم نشر شروط العقد لمدة 25 عامًا؟“.

وأضاف وهو يهاجم الصين: ”قد تكون الديكتاتورية الصينية قادرة على اتخاذ قرار بشأن 1.4 مليار من عبيد الحزب الشيوعي، لكنها لا تستطيع أن تحرم المواطنين الإيرانيين من حقهم في الإطلاع“، في إشارة إلى بنود الاتفاقية.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قد تذرع أمس الثلاثاء، بعدم نشر بنود اتفاق الشراكة مع الصين، بالقول: إن ”بكين ربما تعارض نشر بنود هذا الاتفاق“.

وقد قال نائب مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون آسيا والمحيط الهادي، رضا زبيب: إن ”بلاده ترفض الكشف عن بنود اتفاقية الشراكة الإستراتيجية“، مضيفا أن ”وثيقة التعاون الإيراني الصيني ليست من طبيعة العقد أو الاتفاقية الملزمة حتى يتم نشرها والكشف عنها“.

وجرى السبت الماضي في العاصمة طهران، توقيع وثيقة التعاون الإستراتيجي الشامل التي تمتد إلى 25 عاما بين إيران والصين، بحضور وزير الخارجية الإيراني ونظيره الصيني، وتشمل الوثيقة تعاوناً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً واسعاً، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية.

وفي بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الإيرانية، وثيقة من 18 صفحة بعنوان “المسودة النهائية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين إيران والصين”، والتي على ما يبدو تم تسريبها من قبل وزارة الخارجية الإيرانية.

ورغم أن الوثيقة المسرّبة لم تتضمن أي مسار مالي للاتفاق بين البلدين، إلا أن التقارير الإخبارية ذكرت أن الصفقة ستشمل استثمار الصين 400 مليار دولار في إيران.

وشهدت بعض المدن في إيران يوم أمس، احتجاجات ضد توقيع الاتفاقية المبرمة مع الصين، معتبرينها ”خيانة للوطن“.