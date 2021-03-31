سفير إثيوبيا في القاهرة: استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي قريبا

نفى السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي، إبلاغ بلاده بشكل رسمي من قبل أي جهة، بشأن لجنة وساطة رباعية في المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وقال تيكلي، خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة في القاهرة، الأربعاء: ”لم يحدث أي تواصل معنا رسميا، حتى الآن، بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي توافقت عليها مصر والسودان، وسمعنا عنها من الإعلام فقط“، مؤكدًا أن ”إثيوبيا متمسكة باستئناف التفاوض مع مصر والسودان، بشأن سد النهضة.. استئناف التفاوض سيكون برعاية الاتحاد الأفريقي قريبًا“.

وشدد السفير الإثيوبي على أن ”أديس أبابا ملتزمة بالتفاوض وفق الحلول السلمية، ونحاول التوصل إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف“.

كانت الحكومة السودانية طلبت رسميًا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التوسط في الخلافات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وهو ما أيدته مصر، لكن إثيوبيا رفضته.