مسؤولون في الليكود يهاجمون الرئيس الإسرائيلي ويتهمونه بالتدخل بنتائج الانتخابات

مارس 3 مسؤلين كبار في حزب الليكود الحاكم اليوم الأربعاء، ضغوطا على الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، والذي من المتوقع أن يقرر الأسبوع المقبل هوية عضو الكنيست الذي سيعطى مهمة التفويض لتشكيل الحكومة في ضوء نتائج الانتخابات، وشنوا هجومًا حادًا عليه، على خلفية تصريحات له بشأن المعايير الجديدة التي حددها لاختيار الشخصية التي سيلقى على عاتقها مهمة تشكيل الحكومة.

وجاء في بيان مشترك لرئيس الكنيست ياريف ليفين والوزيران يوفال شتاينتس وأمير أوحانا، أن ”الرئيس لا يمكنه تحديد نتائج الانتخابات. ويجب ألا يكون فاعلا سياسيا. فمنذ قيام الدولة، أعطى كل رؤساء إسرائيل الفرصة الأولى لتشكيل حكومة للمرشح الذي حصل على أكبر عدد من الموصين، وينبغي أن يكون هذا هو الحال هذه المرة أيضًا“، وذلك بحسب صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية.

وأضافت الصحيفة أنه حتى الآن، لم يبذل بنيامين نتنياهو أي جهد للحصول على التفويض من الرئيس ريفلين أولا، والآن هناك تغيير يلوح في الأفق بالتزامن مع إعلان الثلاثة، ففي غضون فترة وجيزة، سارع أعضاء آخرون في الليكود، للتحدث حول هذه القضية.

وردًا على ذلك، قال الرئاسة الإسرائيلية في بيان لها: ”الأمور التي يوجهها الوزراء ورئيس الكنيست الذين ينتمون لحزب الليكود إلى الرئيس لا تشكل احترامًا لما قالوه، وكان من الأفضل لهم ألا يقولوا ذلك. وكما قال رئيس الدولة، فإن الاعتبار الأساسي الذي سيوجهه في اختيار المرشح الذي ستلقى عليه مهمة تشكيل الحكومة، هو فرص المرشح في تشكيل حكومة تفوز بثقة الكنيست. وهذا ما فعله كل رؤساء إسرائيل على مدى أجيال، وهكذا تصرف الرئيس في كل الحملات الانتخابية السابقة“.

وأضافت أن ”أقوال مسؤولي الليكود جاءت على الرغم من أنه ليس من الواضح على الإطلاق من سيحصل على أكبر عدد من التوصيات، وعلى أي حال، لم يتخذ الرئيس ريفلين قرارًا بشأن ذلك.

في وقت سابق، قال ريفلين في بيان لأعضاء لجنة الانتخابات: ”آمل بصدق أن يتمكن أعضاء الكنيست المنتخبون من سماع مطالب الشعب بالاتصالات غير التقليدية، والتعاون عبر القطاعات، والعمل الواقعي والتفاني من أجل جميع المواطنين الإسرائيليين“.

في غضون ذلك، علق رئيس حزب ”شاس الديني“ آرييه درعي، على التصريحات المتبادلة بين الطرفين، وقال: إنه ”على ثقة بأن من بين جميع المرشحين، لا يوجد احتمال بتشكيل حكومة جديدة مستقرة سوى بواسطة بنيامين نتنياهو“.

وأضاف أن ”جميع المرشحين لا يملكون فرصة لتشكيل حكومة، وقال: ”أثق أن رئيس الدولة رؤفين ريفلين سيكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة.. سيكلفه بالعمل على تشكيل حكومة مستقرة“.

وتشهد الفترة الحالية حالة من التناقض وعدم اليقين بشأن توصية الأحزاب باسم مرشح محدد، ومن ثم بدأت التكهنات والفرضيات تتحدث عن احتمال تكليف زعيم قائمة ”يمينا“ نفتالي بينت، بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس الإسرائيلي، في وقت تسود فيه خلافات حادة داخل الكتلة المعارضة لنتنياهو، ولا سيما بين بينت وزعيم ”يوجد مستقبل“ يائير لابيد، ثاني أكبر حزب بنتائج الانتخابات.

ومن بين التناقضات التي يرددها الاعلام العبري من حين إلى آخر، ما يتعلق بموقف زعيم حزب ”القائمة العربية الموحدة“ عباس منصور، والذي يفترض أن تشكل المقاعد الـ 4 التي حصل عليها حزبه فارقا كبيرا لصالح أي من الكتلتين.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر مقربة من الحزب، الأربعاء، أن الاحتمال الأقرب هو أن يوصي منصور عباس لصالح تشكيل بنيامين نتنياهو الحكومة الجديدة، على أن يأتي دعمه هذا من خارج الائتلاف، وهو الأمر الذي كان ”الليكود“ يسعى إليه بالفعل، منعا لإحداث أزمة مع قائمة ”الصهيونية الدينية“ الرافضة لدعم الحزب العربي، صدرت تصريحات أخرى من الحزب تنفي ذلك.

ونقلت قناة ”أخبار 12“ العبرية، الأربعاء، عن مصدر رفيع المستوى داخل ”القائمة العربية الموحدة“، قوله: إن ”الحديث عن دعم نتنياهو أمر مبكر، وأن الحزب لم يتخذ قرارا بعد“، مضيفا أن ”هناك اجتماعات مكثفة في هذا الصدد، وعمليات استطلاع للرأي بين ناخبي الحزب لمعرفة وجهات نظرهم“.

يذكر أن 13 من ممثلي الأحزاب الفائزة بالانتخابات سيتوجهون يوم الاثنين المقبل، إلى منزل الرئيس، وسيشرعون بجولة من المشاورات تمهيدا لفرض تكليف بتشكيل الحكومة المقبلة. وأعطي كل حزب 15 دقيقة للمشاورات و 15 دقيقة أخرى لعقد مؤتمر صحفي. وسيطرح ريفلين على ممثلي الأحزاب سؤالين: من ستوصي بتشكيل الحكومة أولا ؟ ومن هو ثانيا ؟

وللمرة الأولى، ستستمر جولة المشاورات يومًا واحدًا فقط وليس يومين، للسماح للرئيس بفرض مهمة تشكيل الحكومة يوم الثلاثاء قبل ساعات من تنصيب الكنيست، وعدم تأجيل الوضع إلى الموعد النهائي الموافق 7 أبريل، عشية يوم ذكرى ”المحرقة النازية“. وأعلنت الرئاسة الإسرائيلية أن اللقاءات مع ممثلي الأحزاب ستذاع هذه المرة على الهواء مباشرة أيضا.