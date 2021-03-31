سماع دوي إطلاق نار داخل المقر العام للشرطة الإندونيسية

سمع دوي إطلاق نار داخل المقر العام للشرطة الإندونيسية في جاكرتا، اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، وأظهرت مشاهد ميدانية ما يبدو أنه إصابة شخص بإطلاق النار، ولم تشأ الشرطة التعليق على التقارير الإعلامية الواردة بهذا الشأن.

وبثت محطة ”مترو تي في“ التلفزيونية وغيرها من القنوات مشاهد تظهر على ما يبدو إصابة شخص بإطلاق النار وسقوطه أرضا، وبحسب المشاهد، بقي الشخص مطروحا أرضا دون حراك، فيما تحدّثت التقارير عن ”هجوم يعتقد أنه إرهابي“.

BREAKING NEWS! Detik-detik teroris serang gedung Mabes Polri Jakarta. (Red)#BreakingNewsElshinta pic.twitter.com/eSAv1SXPrO — Radio Elshinta (@RadioElshinta) March 31, 2021

ويأتي إطلاق النار في المقر العام للشرطة في جاكرتا، بعد أيام على تفجير انتحاريين نفسيهما في كاتدرائية في مدينة ماكاسار في سولاويسي، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.

وبحسب الشرطة، منفّذا العملية تزوجا حديثًا وينتميان إلى جماعة ”أنصار الدولة“ المتطرفة الموالية لتنظيم داعش، وقد حذّرت قوات الأمن من هجمات جديدة محتملة، وسبق أن استهدف متطرفون إندونيسيون مراكز الشرطة في البلاد.