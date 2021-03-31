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سماع دوي إطلاق نار داخل المقر العام...
تاريخ النشر: 31 مارس 2021 11:44 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2021 12:50 GMT

سماع دوي إطلاق نار داخل المقر العام للشرطة الإندونيسية

سمع دوي إطلاق نار داخل المقر العام للشرطة الإندونيسية في جاكرتا، اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، وأظهرت مشاهد ميدانية ما يبدو أنه إصابة شخص

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المصدر: ا ف ب

سمع دوي إطلاق نار داخل المقر العام للشرطة الإندونيسية في جاكرتا، اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، وأظهرت مشاهد ميدانية ما يبدو أنه إصابة شخص بإطلاق النار، ولم تشأ الشرطة التعليق على التقارير الإعلامية الواردة بهذا الشأن.

وبثت محطة ”مترو تي في“ التلفزيونية وغيرها من القنوات مشاهد تظهر على ما يبدو إصابة شخص بإطلاق النار وسقوطه أرضا، وبحسب المشاهد، بقي الشخص مطروحا أرضا دون حراك، فيما تحدّثت التقارير عن ”هجوم يعتقد أنه إرهابي“.

ويأتي إطلاق النار في المقر العام للشرطة في جاكرتا، بعد أيام على تفجير انتحاريين نفسيهما في كاتدرائية في مدينة ماكاسار في سولاويسي، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.

وبحسب الشرطة، منفّذا العملية تزوجا حديثًا وينتميان إلى جماعة ”أنصار الدولة“ المتطرفة الموالية لتنظيم داعش، وقد حذّرت قوات الأمن من هجمات جديدة محتملة، وسبق أن استهدف متطرفون إندونيسيون مراكز الشرطة في البلاد.

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