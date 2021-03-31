قناة عبرية: الرئيس الإسرائيلي قد يكلف "نفتالي بينيت" بتشكيل الحكومة الجديدة

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن خطوة مفاجئة قد يقوم بها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بشأن اختياره لمن سيقوم بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب القناة ”12“ العبرية، فإن الرئيس رؤوفين ريفلين، قد يفاجئ الجميع هذه المرة، ويقوم بتكليف زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأكدت القناة العبرية، أن هذه الترجيحات تأتي بعد فشل 3 انتخابات سابقة، في الوصول إلى حكومة مستقرة قابلة للحياة.

ووفقًا للقناة العبرية، سيحاول الرئيس ريفلين، تغيير قواعد اللعبة بتكليف شخصية، عدا رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة.

وفي سياق متصل، دعا زعيم حزب ”أمل جديد“ جدعون ساعر، زعيم حزب ”هناك مستقبل“ يائير لبيد، إلى تغليب المصلحة العامة على الخاصة، والتوصية بتكليف ”بينيت“ بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي السياق ذاته، نقلت الإذاعة العامة العبرية ”كان“ اليوم الأربعاء، عن قياديين في حزب ”كاحول لافان“، الذي يرأسه بيني غانتس، قولهم، إنهم يوشكون على الاستسلام، وعدم الاستمرار في محاولات الوساطة التي يقومون بها، بين لبيد وبينيت.

وأوضحت الإذاعة نقلًا عن الجانبين، أنهما يواصلان التحصن في مواقفهما، ولا يوجد حاليًا طرف خيط من أجل استئناف المحادثات بينهما.

ويبدأ الرئيس ريفلين، الإثنين المقبل، مشاوراته مع الأحزاب، لسماع توصياتها بشأن التكليف بتشكيل حكومة، وفي حال فشلت هذه الخطوات سيقوم الرئيس بالدعوة لانتخابات خامسة.