قبل يومين من تنصيب الرئيس المنتخب محمد بازوم.. النيجر تعلن إحباط محاولة انقلاب عسكري

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أُوقف عسكريون في النيجر، إثر ”محاولة انقلاب“ فجر اليوم الأربعاء، و“الوضع تحت السيطرة“، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر أمني.

وقال المصدر: ”وقعت اعتقالات في صفوف عدد قليل من عناصر الجيش، كانوا وراء محاولة الانقلاب. لم تتمكن هذه المجموعة من الاقتراب من القصر الرئاسي، بعد أن رد الحرس الرئاسي“، وأكد أن الوضع بات ”تحت السيطرة“.

وجاءت محاولة الانقلاب الفاشلة قبل يومين من أداء الرئيس المنتخَب محمد بازوم اليمين الدستوري لخلافة الرئيس المنتهية ولايته محمدو يوسوفو، وذلك في أول تناوب ديمقراطي على السلطة في البلاد.

وتجري في العاصمة نيامي الاستعدادات لحفل التنصيب المقرر بعد غد الجمعة.

وسُمع ”إطلاق نار كثيف“ بما يشمل ”بالأسلحة الثقيلة“ ليل الثلاثاء الاربعاء، قرب مقر الرئاسة في نيامي، كما قال سكان لوكالة فرانس برس.

وروى أحد سكان حي بلاتو في عاصمة النيجر، حيث يوجد مقر الرئاسة ومكاتبه: أنه ”حوالى الساعة 3:00 (02:00 ت غ) سمعنا إطلاق نار بالاسلحة الثقيلة والخفيفة، واستمر 15 دقيقة قبل ان يتوقف ثم تبعه إطلاق نار بالاسلحة الخفيفة وتوقف لاحقًا“. وقال شاهد آخر: إن ”النيران استمرت حوالى 20 دقيقة“.

وذكر شاهد آخر: أن ”النيران كانت كثيفة، وكان هناك أسلحة ثقيلة وخفيفة“.

وبحسب صحيفة ”اكتونيغر“ الالكترونية: فان ”إطلاق نار بالاسلحة الثقيلة سُمع حوالى الساعة الثالثة فجرًا قرب الرئاسة والأحياء الأخرى في وسط المدينة، لكن الهدوء عاد حوالى الساعة الرابعة صباحًا“.

وسرعان ما انتشرت تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، سُمع فيها إطلاق نار متقطع وسط الظلام. ولم يتسن التحقق من صحتها على الفور.

ويحتج منافس محمد بازوم؛ وهو الرئيس السابق ماهمان عثمان، على نتائج الانتخابات.

ودعا الى ”مسيرات سلمية“ في كل أنحاء البلاد. وفي العاصمة نيامي، لكنّ السلطات حظرت المسيرة التي كان يرتقب ان تنظمها المعارضة اليوم الأربعاء.

وتاريخ النيجر، الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وتعد بين الأفقر في العالم وتشهد هجمات جهادية في الاونة الاخيرة، مليء بالانقلابات العسكرية.

وكان آخرها، ذاك الذي أطاح بالرئيس ممادو تانجا، في شباط/فبراير 2010.