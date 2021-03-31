صحف عالمية.. بايدن يحث الغرب على إعادة مقاتلي داعش وعائلاتهم وشكوك تحيط الرغبة الأمريكية بالتفاوض مع إيران

تناولت الصحف العالمية في تغطيتها للأحداث، صباح اليوم الأربعاء، العديد من الملفات ذات الاهتمام، والتي كان أبرزها مطالب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحلفائها في الغرب، بإعادة توطين عائلات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، وموقف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى ترويج حركة طالبان لانتصارها في أفغانستان.

بايدن يدعو الغرب لإعادة عائلات داعش المحتجزة في سوريا

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطالب حلفاءها الغربيين بإعادة توطين مقاتلين أجانب من تنظيم داعش الإرهابي، وعائلاتهم، وإعادتهم من سوريا، محذّرة من أن المعسكرات المنطوية على العنف والبؤس، تفرز جيلًا جديدًا من المتطرفين.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”جون جودفري، المبعوث الخاص للتحالف العالمي لهزيمة داعش، قال إن الانتصار على الإرهابيين في أرض المعركة، سيتم إهداره إذا لم تتحمل الدول الغربية مسؤولياتها في إعادة التوطين، أو إذا اقتضت الحاجة إلى محاكمة مواطنيها الذين يقيمون حاليًا في معسكرات“.

ونقلت عن ”جودفري“ قوله: ”هذه مشكلة دولية تتطلب حلًا دوليًا. هناك ألفا إرهابي لا يزالون محتجزين لدى القوات الكردية في مراكز اعتقال بشمال سوريا، بينما يتواجد 10 آلاف من أقاربهم، معظمهم من النساء والأطفال، في معسكرات للمشردين“.

ومضت تقول: ”يرتكز القلق على معسكر الهول الواقع شمال سوريا، ويضم 62 ألف مشرد نتيجة القتال الذي أدى إلى سقوط تنظيم داعش الإرهابي. حيث يشهد هذا المعسكر أعمال عنف، تمثلت في تسجيل 40 جريمة قتل على الأقل منذ بداية العام الجاري، 10 منها تمت عبر قطع الرؤوس“.

وتابعت بقولها: ”تدهورت الظروف المعيشية بشدة، مع منع وكالات الإغاثة من الوصول إلى أجزاء من المعسكر، نتيجة العنف. حاولت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الضغط على حلفائها لإعادة توطين مواطنيها، لكن دون أن تؤتي هذه الجهود ثمارها، ولا يزال هناك 700 أوروبي في المعسكر“.

وأردفت قائلة: ”أكد جودفري، أن التهديد الذي يواجهه الغرب من داعش لم ينته بعد، رغم هزيمة في معاقله قبل عامين، وأشار إلى أن داعش لا يزال يشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا، بالنسبة للشركاء المحليين في سوريا، وعلى نطاق أوسع للمنطقة، خاصة عبر الحدود إلى العراق، أبعد من ذلك، حيث يمتد التهديد إلى مناطق أبعد، إلى أوروبا وربما أمريكا الشمالية“.

كواليس تعثر المباحثات الأمريكية الإيرانية

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، إن هناك شكوكًا حول وجود رغبة حقيقية من جانب الولايات المتحدة للتفاوض مع طهران، والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، الموقّع عام 2015، وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 2018.

وأضافت بقولها، في تحليل إخباري: ”الجمود الحالي في المسار التفاوضي يطرح تساؤلات حول توجهات واشنطن، وهل ترغب -بالفعل- في اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، مع وجود الرئيس حسن روحاني في السلطة، واقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر لها يونيو المقبل، أم أن إدارة بايدن، تريد التعامل مباشرة مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، ومعسكره بعد الانتخابات“.

ومضت تقول: ”يوم الإثنين، نشرت مجلة ”بوليتيكو“ الأمريكية تقريرًا عن محاولة أمريكية ثالثة، لدفع الإيرانيين نحو المفاوضات، والعودة إلى اتفاق 2015، مع مباحثات أخرى موازية، حول اتفاق أطول وأقوى“.

وتابعت بقولها: ”رفضت إيران العرض خلال ساعات، كما فعلت من قبل مع عرضين سابقين من إدارة بايدن، كان أحدهما علنيًا، والآخر أكثر هدوءًا وبطابع غير رسمي. الغريب في الأمر، أن كلا الطرفين لا يستطيعان الوصول إلى تفاهم، رغم أنهما يرغبان في الانطلاق من النقطة التي أدت إلى الالتزام بالاتفاق النووي“.

وأردفت قائلة: ”إسرائيل والسعوديون سعداء بعدم الوصول إلى اتفاق حتى الآن، ولكن لماذا تتصارع واشنطن وطهران لأكثر من 10 أسابيع حول من يتنازل أولاً، طالما أنهما تريدان النتيجة نفسها؟“.

وأشارت إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يريدون العودة إلى الاتفاق النووي، قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث يرون أنه سيكون من المستحيل الوصول إلى اتفاق بعد يونيو، عندما يفقد ”البراغماتيون“ بقيادة روحاني، نصيبهم من النفوذ لصالح المتشددين المقربين من خامنئي، الذين حققوا انتصارات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ورأت الصحيفة الإسرائيلية، أن هناك مدرسة أخرى تقود المسيرة في إدارة بايدن، وتقوم على النظر إلى الرئيس الإيراني روحاني، بوصفه سراب يختفي وراء خامنئي، كي يبدو ”براغماتيًا“.

واستطردت بقولها: ”ربما يكون خامنئي أقرب إلى المتشددين، وربما يكون الرئيس المقبل أقل براغماتية من روحاني، ولكن البعض يعتقد أنه من الأفضل التعامل مع الوجه الحقيقي للنظام الإيراني، عند الوصول إلى اتفاق“.

غرور طالبان

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، إن حركة طالبان تعتقد أنها انتصرت بالفعل، سواء مع التوصل إلى اتفاق سلام، أو الفشل في هذا المسار.

وأضافت بقولها: ”يجاهد المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى السلام في أفغانستان، ولكن حركة طالبان تعتقد أن لديها اليد العليا، وترى أنها انتصرت على العدو، ويبدو أن تصريحات قياداتها تكشف الكثير عن توجهاتها“.

ومضت تقول: ”غرور طالبان ليس موضع أي شكوك على الإطلاق. من الخطاب العدائي الأخير لنائب زعيم الحركة، الذي تفاخر فيه بـ“الفتوحات“، إلى الإشارات الساخرة لـ“السادة الأجانب“ الممثلين لحكومة كابول ”غير الشرعية“، إلى إحصاء موقع تابع لطالبان على الإنترنت لـ“الدمى“ المقتولة في إشارة للجنود الأفغان، حيث تروّج كل تلك المشاهد إلى رسالة جريئة: لقد انتصرنا في الحرب“.

وتابعت بقولها: ”هذا الاعتقاد، القائم على الواقع السياسي والعسكري، يشكل حاضر أفغانستان المتقلب“.

وأردفت قائلة: ”قبل مباحثات السلام المقرر إقامتها في تركيا الشهر المقبل، فإن النصف الآخر من الزجاجة يشير إلى أن طالبان -بالفعل- لديها اليد العليا، وبالتالي، فإنها ليست مهتمة بالوصول إلى تسوية، أو إنها يمكن أن تمضي قدمًا في قبول الفكرة الأمريكية بتقاسم السلطة“.

ورأت الصحيفة الأمريكية، أن خطاب طالبان الحالي الذي يمكن اعتباره بمثابة دعاية، فإنه يفرض في الوقت نفسه، شعوراً كئيباً بتفوق الحركة، ما يؤدي إلى ردود فعل يائسة من الحكومة الأفغانية، ويؤثر على المحاورين الأجانب، القلقين من الأوضاع في أفغانستان.