واشنطن تعلن إجراءات جديدة لمكافحة العنف ضد الآسيويين

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء مجموعة إجراءات ردا على العنف المتزايد تجاه الآسيويين بما في ذلك تخصيص 49.5 مليون دولار من صناديق تخفيف آثار كوفيد-19 للبرامج المجتمعية الأمريكية التي تساعد الضحايا.

وقال مسؤولو البيت الأبيض في بيان إن وزارة العدل تركز أيضا على ارتفاع عدد جرائم الكراهية الموجهة ضد الأمريكيين من أصول آسيوية.

وكتب بايدن على تويتر ”لا يمكننا الصمت إزاء العنف المتزايد ضد الأمريكيين الآسيويين“ وأضاف ”هذه الهجمات خاطئة وغير أمريكية ويجب وقفها“.

تأتي هذه الإجراءات بعد إطلاق نار في أتلانتا هذا الشهر أدى لمقتل ثمانية بينهم ست نساء أمريكيات من أصول آسيوية.

وأذكى الحادث المخاوف وسط الآسيويين الأمريكيين الذين واجهوا ارتفاعا في جرائم الكراهية منذ مارس آذار 2020 عندما بدأ الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد ”بالفيروس الصيني“.

وشملت خطوات بايدن الجديدة تخصيص 49.5 مليون دولار من أموال تخفيف آثار الجائحة لصالح ”خدمات وبرامج على أسس مجتمعية وموجهة ثقافيا للناجين من العنف المنزلي والاعتداء الجنسي“ وكذلك تشكيل فريق عمل جديد معني بمواجهة كراهية الأجانب ضد الآسيويين في قطاع الرعاية الصحية.

وقال البيان إن وزارة العدل تخطط أيضا لجهود جديدة لإنفاذ قوانين جرائم الكراهية والإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالجرائم العنصرية.