قناة عبرية: "القائمة العربية الموحدة" تتجه لدعم نتنياهو بتشكيل الحكومة

كشفت قناة ”كان“ العبرية عن توجه“القائمة العربية الموحدة“ التي يقودها منصور عباس، لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال التوصية به خلال اللقاءات التي سيعقدها الرئيس الإسرائيلي مع الأحزاب الممثلة في الكنيست.

وذكرت القناة، نقلًا عن مسؤول في ”القائمة العربية الموحدة“ أن الحزب يميل الآن إلى دعم بنيامين نتنياهو ليكون رئيس الحكومة المقبلة.

وأشار إلى أن ذلك قد يتغير في حال الحصول على عرض أفضل من معسكر اليسار المعارض لنتنياهو.

ولفت إلى أن مطالب القائمة في حال دعمها نتنياهو، تتمثل بتخصيص ميزانية لبرنامج القضاء على الجريمة في البلدات العربية، وتعديل قانون الجنسية، وزيادة صلاحيات السلطات المحلية، وإصدار رخص البناء في البلدات العربية، وزيادة نسبة العرب في القطاع العام.

وقال منصور عباس، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إن“المشكلة الكبرى لكتلة معارضي نتنياهو أنه ليس لديهم مرشح متفق عليه إطلاقًا“، في إشارة لتبرير نيته دعم كتلة اليمين بقيادة نتنياهو.

وكانت القناة الإسرائيلية 12، أشارت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ينوي إقناع شركائه بالموافقة على تشكيل حكومة تحظى بدعم القائمة العربية الموحدة.

ولفتت إلى أن نتنياهو يأمل أن يشكل حكومة تعتمد على منشقين يأتون إليه من حزب ”أمل جديد“ أو ”أزرق أبيض“، وهو يستعد لهذه الإمكانية، إلا أن خيار الاعتماد على القائمة العربية الموحدة ليس مستبعدًا من حساباته.