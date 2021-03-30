بعد تقرير "الصحة العالمية".. أمريكا و13 دولة تطلب من الصين الوصول الكامل لبيانات كورونا

أعربت الولايات المتحدة و13 دولة حليفة لها في، بيان، اليوم الثلاثاء، عن ”قلقها المشترك“ حيال تقرير منظمة الصحة حول منشأ كورونا، وحثت الصين على السماح للخبراء ”بوصول كامل“ إلى كل البيانات.

وقالت الحكومة الأمريكية مع الدول الأخرى، وبينها: المملكة المتحدة، وإسرائيل، وكندا، واليابان، وأستراليا، والدنمارك، فضلًا عن النرويج ”من الضروري أن نعبر عن قلقنا المشترك من أن دراسة الخبراء الدوليين حول منشأ فيروس سارس-كوف-2 تأخرت بشكل كبير، ولم تحصل بشكل كامل على البيانات، والعينات الأصلية“.

وأضاف البيان:“من الضروري جدًا أن يسمح لخبراء مستقلين بالحصول الكامل على كل البيانات البشرية، والحيوانية، والبيئية، والأبحاث، والطواقم التي كانت معنية في المراحل الأولى للوباء والمهمة في تحديد كيفية ظهور الجائحة“ دون انتقاد صريح للصين.

وأضاف البيان:“نعرب عن هذا القلق ليس فقط لتعلم كل ما هو ممكن حول منشأ الجائحة، بل أيضًا لتمهيد الطريق أمام مسار سريع وشفاف، ويستند إلى الأدلة للمرحلة الثانية من الدراسة، وللأزمات الصحية المقبلة“.

ووقعت البيان المشترك أيضًا كل من: تشيكيا، وأستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة، وحلفاءها، سيعملون مع منظمة الصحة العالمية خلافًا للإدارة الأمريكية السابقة في عهد دونالد ترامب.