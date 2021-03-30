دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي بصدد معاقبة مزيد من الإيرانيين بسبب انتهاكات حقوقية

قال ثلاثة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد بصدد الموافقة غدا الأربعاء على فرض عقوبات على بعض الأفراد الإيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في أول إجراء من نوعه منذ عام 2013.

وقال الدبلوماسيون، إن من المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ، ولم يذكر الدبلوماسيون المزيد من التفاصيل، كما أن الاتحاد الأوروبي أحجم عن التعليق.

ورفضت إيران مرارا اتهامها من قبل الغرب بانتهاك حقوق الإنسان، ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين الإيرانيين للتعليق.