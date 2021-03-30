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أوكرانيا: الحشد العسكري الروسي على...
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 14:55 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 16:30 GMT

أوكرانيا: الحشد العسكري الروسي على حدودنا يهدد أمننا

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية رسلان خومتشاك، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعزز وجودها العسكري بالقرب من الحدود، في تهديد لأمن بلاده، واتهم موسكو باتباع

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المصدر: رويترز

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية رسلان خومتشاك، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعزز وجودها العسكري بالقرب من الحدود، في تهديد لأمن بلاده، واتهم موسكو باتباع ”سياسة عدوانية“ تجاه كييف.

وفي تصريحات أمام البرلمان، قال خومتشاك أيضا، إن الانفصاليين الموالين لموسكو ينتهكون بشكل ممنهج وقف إطلاق النار، الذي أُبرم في يوليو/تموز 2020.

وأضاف أن ”الاتحاد الروسي يواصل سياسته العدوانية مع أوكرانيا“.

وتراشقت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بتأجيج العنف في الصراع بشرق أوكرانيا، الذي تقول كييف إنه أسفر عن مقتل 14 ألف شخص منذ 2014.

وتتبادل القوات الحكومية والانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات بخرق الهدنة، ويقول نواب بالبرلمان، إن 26 عسكريا أوكرانيا لاقوا حتفهم حتى الآن، هذا العام، بينهم أربعة قتلوا على يد قناصة في الأسبوع الماضي.

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