وزير الخارجية الإيراني: بايدن يسير على خطى ترامب

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إنه حان الوقت لكي تتخلص الولايات المتحدة الأمريكية من ”عاداتها البشعة“، في إشارة إلى استخدامها للعقوبات لإجبار إيران على التراجع عن سياساتها المزعزعة للاستقرار بالمنطقة.

ونقلت وكالة أنباء ”نور نيوز“ الإيرانية، عن ظريف قوله خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ وهو يخاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن ”مطالبة الخارجية الأمريكية إيران بالالتزام باتفاق خرج منه (الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترامب أمر مضحك ومؤسف للغاية“.

واتهم ظريف، بايدن بـ“السير على خطى سلفه ترامب“، مضيفا ”بايدن لا يزال يسير على خطى ترامب حين يتمسك بالعقوبات غير القانونية ويستخدمها كنفوذ، وحان الوقت كي تتخلص الولايات المتحدة من العادات البشعة، رغم صعوبة تركها“.

وتشعر إيران منذ 2018 بضغط العقوبات الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين طهران والقوى الدولية.

وتحث واشنطن طهران على وقف انتهاكها للاتفاق النووي، والعودة للالتزامات السابقة، فيما ترى إيران أن تلك الانتهاكات من شأنها أن تدفع الدول الموقعة على الاتفاق ومن بينها الولايات المتحدة إلى العودة له، ورفع العقوبات القاسية عنها.

ولم تتضح بعد فيما إذا كان لدى بايدن نية للعودة للاتفاق النووي في المرحلة الراهنة، أو أنه سيكون بانتظار ما تسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو المقبل.