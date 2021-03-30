بعد تحوله إلى عنصر حسم بتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. منصور عباس يسبب جدلا في "أزرق أبيض"

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل داخل المعسكر المعارض لرئيس الوزراء وزعيم ”الليكود“ بنيامين نتنياهو، عنوانها الرئيس النائب منصور عباس، زعيم حزب ”القائمة العربية الموحدة“.

وكان حزب عباس المنشق عن ”القائمة العربية المشتركة“ حصل على 4 مقاعد في الكنيست، وتحول إلى عنصر حسم في مسيرة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

والتقى زعيم ”القائمة العربية الموحدة“ النائبة إلهام خازن، المدرجة في قائمة ”أزرق أبيض“ بالمركز الـ 13، ما يعني أنها فشلت في الحصول على مقعد، إذ لم تحصل القائمة التي يتزعمها وزير الدفاع بيني غانتس سوى على 8 مقاعد في انتخابات الكنيست الـ 24 التي أجريت الثلاثاء الماضي.

جاء ذلك، عقب الاجتماعات التي عقدها عباس في الأيام الأخيرة مع ممثل حزب ”الليكود“ النائب والوزير السابق أيوب قرا، ومع زعيم حزب ”هناك مستقبل“ يائير لابيد.

تصريحات متناقضة

ووفق وسائل الإعلام العبرية، طلبت خازن، وهي سيدة أعمال من سكان بلدة البعنة العربية في منطقة الجليل الغربي، من عباس عدم توصية الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتكليف زعيم ”هناك مستقبل“ بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأجبر ذلك زعيم الحزب غانتس على إصدار تصريح أكد خلاله أن الاجتماع بينهما تم من دون علمه، وقال إنه قام بتوبيخها.

لكن النائبة، التي كانت قد أعلنت العام الماضي عزمها الترشح على منصب رئيس الدولة، عادت وأكدت أنها تحدثت مع غانتس شخصيا قبل وبعد الاجتماع مع عباس، وأن هذا الاجتماع كان منسقا مع رئيس الحزب ويحظى بمباركته.

وتحدثت صحيفة ”يديعوت احرونوت“ معها حول هذا التطور، قبل أن تتراجع وتزعم أن غانتس لم يطلب منها إبلاغ عباس بعدم التصويت لصالح لابيد.

وأشار إلى أنها طلبت منه أن يوصي باسم غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة، كما نفت أن تكون قد طلبت منه عدم التصويت لصالح لابيد.

اتصالات سرية

وحسب القناة الإسرائيلية السابعة، يحتفظ حزب عباس بحالة من الغموض بشأن المرشح الذي سيوصي باسمه أمام الرئيس لمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضافت أن هناك احتمالا ألا يوصي هذا الحزب بأي مرشح، ولافتة إلى أن هناك قناة اتصال سرية بينه وبين ”الليكود“ عبر زعيم حزب ”شاس“ الحريدي أرييه درعي، والذي يفترض أن نتنياهو يضمن أصوات نواب حزبه الـ 9 على غرار الجولات السابقة.

وقالت القناة إن درعي يعمل على إقناع عباس بالتصويت لصالح كتلة اليمين، معتمدا على صلات الصداقة القوية التي تجمع بينهما.

وأضافت أن صمت ”الليكود“ وعدم تأكيده على مسألة الاتصالات مع عباس ليس صدفة، إذ توجد اتصالات مكثفة لكن هناك اعتقادا أن عدم التطرق لها سيحقق مصلحة الحزب.

أحد المقربين من النائب عباس، وهو رئيس بلدية الناصرة علي سلام، أكد للقناة أن زعيم ”القائمة العربية الموحدة“ قد يفضل التصويت لصالح كتلة اليمين بزعامة نتنياهو، منعا للذهاب إلى انتخابات خامسة.

وأضاف: ”لو أردنا أن نكون جزءا من اللعبة السياسية ينبغي علينا أن نتعاون مع الأقوى، وأن نصبح في السلطة.. إن حكومة برئاسة لابيد لن تتماسك، بينما يمكن لحكومة برئاسة نتنياهو البقاء؛ لأنه الأقوى“.

غانتس يحذر

وبالأمس، دعا غانتس رؤساء أحزاب ”هناك مستقبل“ يائير لابيد، و“يمينا“ نفتالي بينيت، و“أمل جديد“ جدعون ساعار، لعقد اجتماع رباعي مع حزبه ”أزرق أبيض“؛ من أجل إيجاد طريقة لتغيير سلطة نتنياهو وتشكيل حكومة من دونه، لكن صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ أشارت إلى أن موعد هذا الاجتماع لم يحدد بعد.

وحذر غانتس، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع ”فايس بوك“، كلا من نفتالي بينيت ومنصور عباس من استغلالهما سياسيا من قبل نتنياهو، وذكر أنه يحولهما إلى رهينتين.

وأضاف: ”هذا تحذير إلى نفتالي بينيت ومنصور عباس، بيبي يستغلكما، إن مؤامرة أبريل التي يقودها نتنياهو من أجل إلغاء محاكمته ما زالت قائمة، إنه يريد تشكيل حكومة مع بينيت وعباس، وتعيين أوحانا وزيرا للعدل، وإقالة المستشار القضائي، وتعيين النائب العام، وكل ذلك من أجل وقف محاكمته“.