صحيفة عبرية: تركيا تؤكد استعدادها لتبادل السفراء مع إسرائيل‎‎

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، فحوى رسالة أرسلتها تركيا إلى إسرائيل، تؤكد فيها أنقرة استعدادها لتبادل السفراء مع إسرائيل.

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“، إن تركيا أرسلت إلى إسرائيل رسالة تؤكد استعدادها لتبادل السفراء بينهما، مشيرة إلى أن شرطها كان أن تتعهد إسرائيل بتعيين سفير لها لدى أنقرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي لم تسمه، أن تركيا أبدت استعدادها لتعيين سفير لها في إسرائيل، ضمن التوجه التركي لتغيير السياسات الخارجية للبلاد تجاه دول الشرق الأوسط بشكل عام، وإسرائيل بشكل خاص.

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده معنية بتحسين علاقتها مع إسرائيل، مشددا على أن العلاقة الاستخبارية بين الجانبين مستمرة.

وكانت وسائل إعلام دولية، كشفت عن تحركات لرئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، لتحسين العلاقات بين الجانبين، وعقد لقاءات سرية مع مسؤولين كبار من تل أبيب؛ لبحث العلاقات الثنائية ورفع مستوى العلاقات بعد تدهورها؛ منذ اعتراض إسرائيل لسفينة ”مرمرة“ التركية، التي كانت في طريقها لقطاع غزة، ومقتل عدد من الأتراك ممن كانوا على متنها.