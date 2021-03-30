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مقتل 3 عاملات في مجال التطعيم ضد شل...
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 9:01 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 10:10 GMT

مقتل 3 عاملات في مجال التطعيم ضد شلل الأطفال شرق أفغانستان

قال مصدران حكوميان، إن مسلحين قتلوا في هجومين منفصلين، ثلاث نساء يعملن في مجال التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بمدينة "جلال أباد" شرق أفغانستان اليوم الثلاثاء. ولم

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المصدر: رويترز

قال مصدران حكوميان، إن مسلحين قتلوا في هجومين منفصلين، ثلاث نساء يعملن في مجال التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بمدينة ”جلال أباد“ شرق أفغانستان اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح حتى الآن من نفذ حادثي إطلاق النار المنفصلين، حسبما قال مسؤول حكومي إقليمي، فيما أكد مصدر بالحكومة المركزية وقوع الحادثين.

وشهدت مراكز حضرية عددًا من الاغتيالات منذ بدء محادثات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، العام الماضي في الدوحة.

وقُتلت ثلاث صحفيات في ”جلال اباد“ هذا الشهر، في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. وتحمّل الحكومة طالبان مسؤولية معظم عمليات الاستهداف بالقتل، لكن الحركة تنفي أي دور لها في الأمر.

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