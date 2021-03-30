إيران تعلق على مقترح أمريكي جديد للتفاوض حول الاتفاق النووي

علق مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، اليوم الثلاثاء، على نية الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مقترح جديد إلى طهران لحثها على الدخول في مفاوضات مع واشنطن.

وقال روانجي في تغريدة عبر ”تويتر“: ”تجري إيران اتصالات مع الأعضاء المتبقين في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) بشأن هذه القضايا (إحياء الاتفاق النووي)“.

Iran is in touch with the remaining participants in the #JCPOA on issues. No proposal is needed for the US to rejoin the JCPOA. It only requires a political decision by the US to fully and immediately implement all of its obligations under the accord and abide by UNSCR 2231. — Iran at the UN (@Iran_UN) March 29, 2021

وأضاف روانجي: ”ليست هناك حاجة إلى اقتراح للولايات المتحدة لإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي، وهذا يتطلب فقط قرارا سياسيا من الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل والفوري لجميع الالتزامات بموجب الاتفاقية والالتزام بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرقم 2231“.

بموازاة ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم، إن بلاده ترحب بأي عرض من الجانب الأمريكي لا يتطلب المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن ”الصين قد تعارض نشر بنود اتفاق الشراكة مع إيران“.

وأضاف ربيعي، في مؤتمر صحفي، بشأن وجود تواصل مع إدارة الرئيس جو بايدن لرفع العقوبات عن إيران: ”رفع العقوبات يتطلب إجراءً عمليًا، وإذا كان لدى الولايات المتحدة عرضًا أفضل لا يتطلب مفاوضات، فيمكنها مشاركته معنا عبر القنوات الرسمية وسننظر فيه بجدية“.

وتابع المتحدث الرسمي: ”فيما يتعلق بالاتصال المباشر المحتمل بين حكومة الولايات المتحدة وإيران لرفع العقوبات، لم نتلق أي معلومات جديدة في هذا الصدد“.

وقال ربيعي: ”لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات بالكامل عن إيران، إن التأخر في رفع العقوبات يقلل من فرص إحياء الاتفاق النووي“.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أن حكومة بلاده لن توقف جهودها لرفع العقوبات الأمريكية حتى آخر يوم من عملها.

وأوضح ربيعي: ”عقد اجتماع مع الولايات المتحدة قبل رفع العقوبات وعودة جميع الأطراف لالتزاماتهم، حتى لو لم يكن ضاراً، ليس ضرورياً أو مفيداً.. ونعتقد أن العودة إلى الالتزامات ليست معقدة بأي حال من الأحوال ولا تتطلب اجتماعًا تفاوضيًا“.

وكانت صحيفة ”بوليتيكو“ قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله، الاثنين، إن ”إدارة بايدن تركز جهودها على كيفية حث إيران للعودة إلى المفاوضات، وتنوي تقديم مقترح لها هذا الأسبوع لتشجيعها على التفاوض وإحياء الاتفاق النووي“.

وأضاف المسؤول أن ”المقترح سيطلب من إيران وقف بعض أنشطتها النووية كتطوير أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %، بينما ستخفض الولايات المتحدة بعض العقوبات الاقتصادية“.

وصرح مسؤول إيراني كبير في وقت لاحق لشبكة ”برس تي في“ الإيرانية الناطقة بالانجليزية، أن ”التخصيب بنسبة 20 % يتماشى مع الفقرة 36 من الاتفاق النووي ولن يتم إيقافه إلا إذا رفعت الولايات المتحدة جميع العقوبات“.

وحتى الآن لم تتفق طهران وواشنطن على آلية لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو/ أيار 2018 مع حملة لتشديد العقوبات على إيران.