إيران تعلق على مقترح أمريكي جديد للتفاوض حول الاتفاق النووي

علق مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، اليوم الثلاثاء، على نية الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مقترح جديد إلى طهران لحثها على الدخول في مفاوضات مع واشنطن.

وقال روانجي في تغريدة عبر ”تويتر“: ”تجري إيران اتصالات مع الأعضاء المتبقين في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) بشأن هذه القضايا (إحياء الاتفاق النووي)“.

Iran is in touch with the remaining participants in the #JCPOA on issues.

No proposal is needed for the US to rejoin the JCPOA. It only requires a political decision by the US to fully and immediately implement all of its obligations under the accord and abide by UNSCR 2231.

— Iran at the UN (@Iran_UN) March 29, 2021