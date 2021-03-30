دبلوماسي إيراني: بايدن قادر على بناء إجماع ضد طهران

أكد الدبلوماسي الإيراني وزعيم حزب ”نداي إيرانيان“ الإصلاحي، صادق خرازي، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطر على النظام في طهران من سلفه دونالد ترامب، مشيرا إلى أن ”بايدن قادر على بناء إجماع دولي ضدنا“.

وقال خرازي في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، ”مخاطر إدارة بايدن أكبر من مخاطر إدارة ترامب على النظام الإيراني؛ لأن قوة بايدن في بناء الإجماع ضد النظام أكبر من سلطة ترامب“.

وأوضح السفير الإيراني الأسبق في فرنسا أن ”في عهد ترامب تقارب الأوروبيون مع إيران، لكن في عهد بايدن مارس الأوروبيون ضغواً عليها“.

ويعد صادق خرازي من أهم مستشاري الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، وعمل في حكومته على تنسيق الملفات والنقاط الأساسية لتحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية.

وبين خرازي أن ”وصول بايدن إلى البيت الأبيض يعتبر فرصة وتهديدا في الوقت ذاته بالنسبة لإيران“، لافتا إلى أن ”إيران واجهت أشد العقوبات في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق الديمقراطي باراك أوباما“.

وفيما إذا كان وصول بايدن سيمهد الطريق لفوز الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، قال خرازي ”ليس الأمر كذلك، فإن شعار ”الإصلاحي .. الأصولي .. لعبة وانتهت“ هو الشعار الذي أصبح من الأدبيات بين الشباب الإيراني.

وهتف الإيرانيون في عدة احتجاجات شعبية اندلعت ضد النظام كان أشدها في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ”الإصلاحي والأصولي.. لعبة وانتهت“، في إشارة إلى خيبة أملهم بحكومة الإصلاحيين فضلا عن المتشددين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الـ18 من يونيو/حزيران المقبل فيما ستبدأ عمليات قبول المرشحين في أواخر أبريل/نيسان المقبل.

وتشير التقارير واستطلاعات الرأي إلى أن هناك حالة من العزوف وعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية كما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت في الـ21 من فبراير/شباط 2020 والتي فاز فيها التيار المتشدد وجاءت بأقل نسبة مشاركة في تاريخ إيران ما بعد الثورة التي قادها رجال الدين.