برلماني إيراني: نتجه لإبرام اتفاقية مع روسيا على غرار الصين

كشف رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري عن إمكانية إبرام بلاده اتفاقية تعاون إستراتيجية مع روسيا، على غرار الاتفاقية الموقعة أخيرا بين إيران والصين، والتي تشمل قطاعات مختلفة وتمتد لـ 25 عاما.

وقال ذو النوري اليوم الاثنين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية: ”إن إيران تعمل على إبرام اتفاقية إستراتيجية وطويلة الأمد مع روسيا على غرار الاتفاقية مع الصين، وذلك لكي يتم تعزيز المعاملات الاقتصادية للجانبين وفتح آفاق في مجالات وأنشطة مشتركة“.

واعتبر ذو النوري أن الاتفاقية الموقعة بين إيران والصين تأتي في إطار التغلب على العقوبات الأمريكية، لافتا إلى أن لجنة الأمن القومي سوف تدعو وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف للبرلمان؛ وذلك لكي يوضح تفاصيل الاتفاقية الموقعة مع الصين.

وأثار توقيع الحكومة الإيرانية اتفاقية تعاون موسعة مع الصين تمتد لـ 25 عاما غضب العديد من الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أن هذه الاتفاقية تنتقص من سيادة بلادهم، وبمثابة دليل جديد على فشل النظام في إدارة البلاد.

وتأتي الاتفاقية المبرمة بين إيران والصين في ظل دعوات للمرشد الإيراني، علي خامنئي وقيادات التيار المتشدد بتوجه طهران إلى ما يُعرف بـ ”المعسكر الشرقي“؛ والذي يشمل الصين وروسيا بوصفهما قوتين عظميين على خلاف ملحوظ مع الولايات المتحدة.

يُذكر أن إيران وقعت في يناير العام الجاري على اتفاقية تعاون في ”الأمن السيبراني والمعلومات“ مع روسيا، بينما أعرب نشطاء وخبراء إيرانيون عن مخاوفهم من تداعيات هذه المعاهدة على حرية التعبير لدى الإيرانيين عبر منصات العالم الافتراضي.