نقص التمويل يضرب "النووي الإيراني".. البداية من محطة "بوشهر"

كشف مسؤول بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن احتمالية توقف أنشطة محطة ”بوشهر“ النووية بسبب الأزمة الاقتصادية وقيود توفير إمكانات مالية نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وقال مساعد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمود جعفري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”إيسنا“ المحلية: ”في حال لم نجد حلا فوريا للمشكلات المالية، فهناك احتمال كبير بتوقف إنتاج الكهرباء للوحدة الأولى لمحطة بوشهر النووية في العام الجاري“.

وأضاف جعفري أن ”بعض الاحتياجات اللازمة لأنشطة محطة بوشهر النووية تواجه صعوبات في توفيرها، وذلك في ظل المشكلات المتعلقة بتوفير ونقل العملة الصعبة نتيجة العقوبات المصرفية المفروضة على البلاد“.

وبحسب مساعد هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن محطة بوشهر النووية تعد أول محطة نووية في العالم الإسلامي، وتسهم في إنتاج 2.4 % من مجموع طاقة الكهرباء التي تحتاجها إيران خلال الـ 5 سنوات الماضية.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني بمواجهة هيئة الطاقة الذرية أزمة مالية بعد انتقادات وجهها في وقت سابق رئيس المنظمة، علي أكبر صالحي، لقرار سلطات بلاده بزيادة الأنشطة النووية، مؤكدا أن الأموال والموازنة الخاصة بهذه الأنشطة لا تزال غير متوفرة لمنظمة الطاقة الذرية.

وقال صالحي تعليقا على تصديق البرلمان الإيراني لقرار يلزم الحكومة بزيادة الأنشطة النووية: ”إنهم يصرحون بضرورة إنتاج ألف جهاز طرد مركزي من طراز أي أر 6، ولكن لم يبلغونا متى ومن أين سيمنحوننا الأموال الخاصة بهذه الأنشطة، إذ إن النواب إما لا يعلمون حجم مصادرنا الداخلية، أو لا يعلمون تكلفة وقيمة أجهزة الطرد المركزي الحديثة“.