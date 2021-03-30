بعد شهرين من مغادرته البيت الأبيض.. هكذا ينظر الأمريكيون إلى ترامب

أظهر استطلاع للرأي الأمريكي نُشر الاثنين، أن مُضي شهرين على مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض لم يقلل من درجة التفاوت الحاد في وجهات النظر تجاهه.

فقد بيّنت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو Pew للأبحاث، أن 9 من كل 10 ديمقراطيين أو مستقلين ذوي ميول ديمقراطية تم استجوابهم يقولون: إن ترامب كان رئيسا فظيعا في السوء فيما وصفه (17٪) بأنه كان مسكينا.

وفي المقابل كان موقف الجمهوريين والمستقلين الذين يميلون إلى الحزب الجمهوري، متماسكا في معاضدته إذ قال 37٪ إن ترامب كان رئيسا عظيما وصنّفه 36٪ بأنه جيد.

ونقلت شبكة فوكس نيوز التي عرضت النتائج، أن هذا التفاوت في التقييمات يُظهر حجم الاستقطاب والفجوة في تقييمات الأمريكيين لرئاسة ترامب.

وفي القراءة لإجمالي العينات التي جرى استطلاعها، فإن نسبة (41٪) وصفوا رئاسته بأنها كانت سيئة بشكل مُريع، فيما وصفه (12٪) بأنه كان رئيسا مسكينا، و 17٪ صنفوه بأنه عظيم و 18٪ قالوا إنه كان جيدا، ووصف 12٪ ترامب بأنه رئيس عادي.

وفي سؤال منفصل، قال 38٪ إن ترامب أحرز تقدما نحو حل المشكلات الكبرى التي تواجه الأمة خلال فترة رئاسته، فيما قال 15٪ إنه حاول حل مشاكل الأمة لكنه فشل.

وقال واحد من كل 10 إن ترامب لم يعالج المشاكل الرئيسة، ورأى 37٪ أن ترامب ”زاد الطين بلة“.

وعلى هذا السؤال ذاته، كان هناك -أيضا- انقسام حزبي كبير، إذ قال 77٪ من الجمهوريين إن ترامب أحرز تقدما، وقال 64٪ من الديمقراطيين إنه جعل الأمور أسوأ.

وقد أجرى الاستطلاع مركز بيو للأبحاث في الفترة من الـ 1 إلى الـ 7 من مارس، إذ شارك به على الإنترنت 12055 من البالغين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.