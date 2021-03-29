بايدن يعتزم تقديم مقترح إلى إيران للتفاوض

كشف مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أن الأخير يعتزم تقديم مقترح إلى إيران هذا الأسبوع؛ من أجل حثها على التفاوض.

ونقلت وكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية الحكومية عن المسؤول الأمريكي الذي تحدث مع صحيفة ”بوليتيكو“ الأمريكية، قوله: إن ”إدارة الرئيس بايدن تركز جهودها على كيفية حث إيران للعودة إلى المفاوضات، وتنوي تقديم مقترح لها هذا الأسبوع لتشجيعها على التفاوض“.

وأضاف المسؤول الأمريكي، دون الكشف عن هويته، أن ”المقترح سيطلب من إيران وقف بعض أنشطتها النووية، كتطوير أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة“.

وبدأت إيران مطلع يناير الماضي رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 بالمائة؛ بذريعة الضغط على الدول الأوروبية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

كما قامت طهران بسلسلة انتهاكات للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع مجموعة 5+1، بعد مفاوضات طويلة في النمسا.

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وقامت بتشديد العقوبات على طهران.

وتقول إيران إن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي لا تتطلب مفاوضات، بل تتطلب رفع جميع العقوبات عن طهران.