قناة عبرية: نتنياهو يرفض مقترحا برئاسة إسرائيل ويتمسك بتشكيل الحكومة‎

كشف الإعلام الإسرائيلي، عن مقترح قدمه مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتنازل بموجبه عن رئاسة الوزراء، ويترشح لمنصب ”رئيس الدولة“.

وبحسب القناة ”12“ العبرية، فإن مقربين من نتنياهو قدموا له اقتراحا حول إمكانية التنازل عن منصب رئيس الوزراء والترشح لمنصب رئيس الدولة.

وأكدت القناة العبرية، نقلا عن المصادر ”في الوقت الحالي يرفض الاقتراح ويفضل الاستمرار في كونه مرشحا لرئاسة الوزراء“.

ولم ينجح نتنياهو إلى هذه اللحظة، بتشكيل تحالفات مع الاحزاب الإسرائيلية، فقد ذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، أن بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، قال خلال محادثات مغلقة، إنه في حال انضم إليه نفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد، فإنه سينجح في تشكيل ائتلاف حكومي من 61 مقعدًا.

وأكد الموقع العبري، أن نتنياهو لم يوضح من هم أعضاء الكنيست الآخرون الذين سينضمون للائتلاف، خاصة أنه في حال تحالف مع بينيت سيصل فقط إلى 59 مقعدا.

وبحسب نتنياهو، فإن هناك عدة خيارات للوصول إلى 61 مقعدًا، لكن من أجل عدم تعريض إمكانية تحقيق هذا الهدف للخطر، فلن يصفح عن المزيد حاليًا.