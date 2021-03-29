"داعش" يتبنى هجوما داميا على بلدة شمال موزامبيق

أعلن تنظيم داعش اليوم الاثنين مسؤوليته عن هجوم على بلدة بالما المنتجة للغاز في شمال موزامبيق أسفر عن مقتل العشرات من بينهم عمال أجانب.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له قائلا إن مقاتليه سيطروا على البلدة بعد أيام من الاشتباكات مع قوات الأمن وقتلوا 55 على الأقل، من بينهم جنود، كما دمروا عددا من المباني واستولوا على عدد من السيارات.

وأكدت الحكومة أمس الأحد مقتل العشرات في الهجوم على بالما الملاصقة لمشروعات للغاز قيمتها 60 مليار دولار. وبدأ الهجوم يوم الأربعاء.

ومن بين القتلى واحد على الأقل من جنوب أفريقيا، وذكرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن أحد البريطانيين قُتل.

وذكر موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت أن تنظيم داعش وصف المواطنين الأجانب بأنهم متعاقدون، مضيفا أن التنظيم نشر أيضا صورة التُقطت في بالما.

وتقع بالما في إقليم كابو ديلجادو الذي ينشط فيه منذ عام 2017 تمرد إسلامي قوي يرتبط بتنظيم داعش.