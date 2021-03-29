رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية يزوران تركيا الأسبوع المقبل

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية سيجتمعان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا، يوم السادس من نيسان/ أبريل، في أحدث دلالة على تحسن العلاقات.

ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل عن زيارة شارل ميشيل وأورسولا فون دير لاين.

لكن الزيارة تأتي في إطار إعادة إطلاق العلاقات التي وافق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بعد أن اتخذت تركيا خطوات لتهدئة النزاع بشأن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وكانت تركيا، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، قد عقدت آخر قمة رسمية مع رئيس المجلس ورئيسة المفوضية، في آذار/ مارس 2020، عندما التقى أردوغان مع ميشيل وفون دير لاين في أنقرة.

ورغم قرار أنقرة الانسحاب من اتفاقية تهدف لمنع العنف ضد المرأة، يقول التكتل إنه مستعد للعمل من أجل توسيع نطاق التجارة.

ويهدف الجانبان أيضا إلى الاتفاق على مليارات من اليورو، كدعم جديد من الاتحاد للاجئين السوريين في تركيا.