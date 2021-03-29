ترامب يحول حفل زفاف لمؤتمر خطابي حول خسارة الانتخابات وبايدن (فيديو)

أحال الرئيس الأمريكي، حفل زفاف أقيم في منتجعه الريفي، إلى مؤتمر خطابي، حيث كان مقررًا حضوره نخب الزفاف، إلا أنه بدأ يتحدث عن خسارته الانتخابات الرئاسية في 2020، والأزمة القائمة عند الحدود.

وحضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حفل زفاف في ناديه الريفي Mar-a-Lago، أقامه العروسان جون وميغان أريغو، وبدلًا من الحديث عن العروسين الجديدين، استغل الفرصة لتسليط الضوء على إدارة الرئيس جو بايدن.

وظل الرئيس السابق دونالد ترامب، في النادي الريفي Mar-a-Lago في ”بالم بيتش“ بولاية فلوريدا، منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير.

وبمجرد أن وقف خلف الميكروفون، تحول فجأة إلى سياسي، كما لو أنه عاد إلى مسار الحملة الانتخابية.

وصعد ترامب إلى حلبة الرقص في ناديه الريفي، لإبداء حسرته والتعبير عن أسفه لخسارته في الانتخابات أمام جو بايدن، وتحدث عن الصين وإيران والأزمة الحالية على الحدود الأمريكية الجنوبية، قبل أن يتمنى التوفيق للزوجين السعيدين، في النهاية.

وخطف الرئيس السابق الأضواء، في يوم الزوجين الكبير، لأكثر من دقيقتين ونصف، حيث تناول مجموعة من الموضوعات شملت عيوب بايدن، والسياسة الخارجية والصين وإيران، والوضع الحدودي مع المكسيك.

وبشكل يشبه إلى حد كبير أحد التجمعات التي نظمها، طلب ترامب من الحشد أن يجيب هاتفًا على سؤاله ”هل تفتقدوني؟“،لتتصاعد الهتافات.

وقال ترامب في بداية حديثه: ”لقد تلقيت كل هذه التقارير المتدفقة، يخبرونني عن الحدود، والصين، وإيران، كنا مستعدين لعقد صفقة، وكانوا مستعدين لفعل أي شيء، وكانوا سيفعلون أي شيء. وهذا الرجل (بايدن) يذهب ويسقط العقوبات، ثم يقول إننا نرغب في التفاوض الآن“.

وبعد الحديث عن إيران والصين وأزمة الحدود، وحين بدأت الفرقة الموسيقية تتأهب للعزف من أجل العروسين، قرر ترامب أن يخوض في ما أسماه ”تزوير الانتخابات“، قائلاً إن ”شيئًا غريبًا“ حدث في نوفمبر الماضي.

وأخيرًا، بعد ما يقرب من 3 دقائق من حديث ترامب عن نفسه، حوّل الانتباه إلى الزوجين لأول مرة، وقال: ”إنه لشرف كبير أن أكون هنا، إنه لشرف كبير أن تكونوا معنا في Mar-a-Lago“.