صحف عالمية.. إسرائيل تراقب بحذر الاتفاق الصيني الإيراني.. والنخبة تدفع لبنان نحو الانهيار

تناولت صحف عالمية صادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الملفات ذات الاهتمام، والتي كان أبرزها المكاسب المتبادلة التي يمكن لإيران والصين تحقيقها من الاتفاق الموقع بين الطرفين، وسط ترقب إسرائيلي لتوابع هذا الاتفاق.

كما تطرقت التقارير إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان ودور النخبة السياسية فيها، والضجة التي أحدثتها روسيا احتفالاً بلقاحها ”سبوتنيك في“ الذي يصدر إلى مناطق مختلفة، في حين أن روسيا ذاتها تستورد اللقاحات.

الاتفاق الاستراتيجي مع الصين يمنح إيران متنفساً في وقت حرج

رأت صحيفة ”هآرتس“ العبرية أن الاتفاق الاستراتيجي الذي تم توقيعه بين إيران والصين يمثل متنفساً لطهران في توقيت صعب.

وأضافت في تحليل إخباري: ”وقع التطور الاستراتيجي الرئيسي هذا الأسبوع في طهران، عندما وقّع وزيرا الخارجية الإيراني والصيني اتفاقاً للتعاون العسكري والاقتصادي، بمليارات الدولارات، وذلك بعد مفاوضات استمرت سنوات بين الدولتين“.

وتابعت: ”يجري البلدان مفاوضات بشأن مثل هذا الاتفاق منذ عدة سنوات. وفي العام الماضي، قبل فترة وجيزة من انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، تسربت مسودة هذه الاتفاقية وتم نشرها في الصحف الأمريكية.

ومضت تقول: ”يبدو أن قرار إيران بالموافقة على توقيع الاتفاق جاء نتيجة الضغوط الاقتصادية الواسعة التي تعرضت لها نتيجة العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى أزمة وباء ”كورونا“، ما دفعها في نهاية المطاف إلى الاتفاق مع بكين“.

وتابعت: ”بالنسبة للإيرانيين، فإن هذا الاتفاق يمثل دعماً اقتصادياً مهماً على المدى الطويل، وجاء في توقيت يشوبه التوتر. ولكن الصين ربما ترى الأمور بصورة مختلفة“.

وبحسب التقارير، فإن الاتفاق يتضمن التزاما إيرانيا بتزويد الصين بالنفط بأسعار منخفضة للسنوات الخمس والعشرين المقبلة، وفي المقابل ستنفذ الصين مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق في إيران، بما في ذلك تعبيد الطرق وبناء الموانئ وإنشاء شبكات اتصالات متطورة.

ويبدو أن للاتفاق أيضا عنصرا عسكريا يشمل التعاون العسكري والتطوير المشترك للأسلحة وما يسمى ”الحرب على الإرهاب“، بحسب ”هآرتس“.

وذكرت أنه بالنسبة للصين فإنها ”ترى استثماراتها في إيران تمثل جزءاً صغيراً من استراتيجيتها الأوسع نطاقاً، التي تطلق عليها اسم (الحزام والطريق)، وهدفها الرئيسي هو ضمان النفوذ الصيني وفتح القنوات لنقل البضائع الصينية من شرق ووسط آسيا إلى الشرق الأوسط وأوروبا.

وأردفت: ”تستغل الصين حالة العداء بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى السياسة الأمريكية الأوسع نطاقاً بفك الارتباط مع الشرق الأوسط إلى حد كبير“.

وأشارت إلى أن الإعلان عن توقيع الاتفاق الإيراني الصيني جاء بعد فترة قصيرة من الاجتماع الأمريكي الصيني المحفوف بالتوترات، والذي حمل انطباعاً بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عازمة على اتخاذ موقف صارم مناهض للصين.

واستطردت بقولها: ”بالنسبة لإسرائيل، فإن الأهمية الرئيسية لهذا الاتفاق تتمثل في قدرة إيران على تعزيز فرصها الاقتصادية. ولكن الصين ليست دولة معادية لإسرائيل، ولكنها في نفس الوقت ترغب في علاقات اقتصادية جيدة مع كل الأطراف في المنطقة، بغض النظر عن الآيديولوجية“.

وعلّقت ”هآرتس“: ”ولكن إسرائيل سوف تنظر إلى الاستثمارات الصينية في إيران بحرص شديد، نتيجة المعارضة الأمريكية من جهة، وكون المشاركات الصينية في مشروعات إيرانية حساسة يمكن أن تؤدي إلى تسريب معلومات، يمكن أن تقع في أيدي إسرائيل“.

مجد روسي مشكوك فيه بعد ضجة اللقاح

من جهتها، قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن روسيا احتفلت بالمجد الذي حققته في تصدير اللقاح المضاد لفيروس ”كورونا“ المستجد، ولكنها في نفس الوقت أصبحت مضطرة لاستيراد اللقاحات من الخارج.

وأضافت في تقرير: ”احتفت روسيا بلقاح (سبوتنيك في) بوصفه انتصارا لعلمائها، وتصديره إلى دول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وحتى في بعض البلدان في أوروبا، ولكن لا يزال برنامج التطعيم الروسي يعتمد إلى حد كبير على التجارة عبر الحدود“.

وأشارت إلى أن ”الحكومة الروسية منحت حق تصنيع لقاح (سبوتنيك في) إلى شركة في كوريا الجنوبية، حيث تقوم الأخيرة بتصدير اللقاح إلى روسيا، وتخطط أيضاً لاتخاذ خطوة مماثلة مع شركة أخرى في الهند“.

وتابعت: ”في الوقت الذي يستحيل فيه معرفة الحجم الحقيقي للواردات الروسية من اللقاح في ظل تلك الاتفاقات غير المعلنة، فإنها تؤدي إلى تقويض الرواية الروسية التي تفخر بنفسها على خلفية دورها في تصدير اللقاحات إلى الدول التي تحتاج لها في ظل جائحة كورونا“.

وذكرت أن ”تلك الواردات التي من المتوقع أن تزداد في الأسابيع والأشهر المقبلة، يمكن أن تساعد روسيا على التغلب على بطء عملية التطعيم في الداخل. كما أن هذا التوجه يوضح أنه حتى الدول التي نجح علماؤها في الوصول إلى لقاحات فعالة في مواجهة الفيروس تعتمد على التجارة عبر الحدود لإنتاجها“.

النخب اللبنانية تدفع بالاقتصاد إلى حافة الهاوية

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إن النخبة في لبنان تدفع باقتصاد الدولة نحو الهاوية، وإن بعض الدول لديها أزمات سياسية، وبعضها يواجه حروبا أهلية. ومع ذلك، فإن الطبقة الحاكمة في لبنان فقط هي التي ستستخدم الرياضيات لإرباك رعاياها لأنها تسرق ثرواتهم من تحت أنوفهم“.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الاثنين: ”لبنان أحدث دولة في الشرق الأوسط تتجه نحو الانهيار. اقتصاده المترنح يشبه الحطام الذي خلّفه انفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي. أكثر من نصف سكانه يعيشون الآن تحت خط الفقر“.

وأشارت إلى أن ”الاختلاف بين لبنان ودول عربية أخرى أن هذا حدث دون حرب أو ثورة، ورغم أنها كانت في وضع جيد نسبياً قبل 18 شهراً“.

وتابعت: ”على مدار عقود، فإن الساسة الطائفيين في لبنان كانوا دائماً ما يقدمون مبررات تبدو سلسة لأسعار الصرف المجنونة، وعمليات الدعم والاختلافات الكبيرة في أمور أخرى لتبرير الطريقة التي يديرون بها الموقف. ولكن هذه النخبة تتعرض لانتقادات عنيفة الآن على خلفية عدم الكفاءة، ما تسبب في انهيار النظام“.

وأردفت: ”الأزمة الحقيقية أنهم لجأوا إلى الطريق الخاطئ، بحسب ما قال أحد المصرفيين اللبنانيين، لقد أصبحوا من النخبة لأنهم سخّروا الأدوات المعقدة للنظام المصرفي لصالحهم“.

واستطردت: ”يطبع البنك المركزي الأموال، التي تذهب في نهاية المطاف إلى فراش النخبة، أو تنتقل إلى حسابات في بنك سويسري. الآن لا يتبقى شيء لاستمرار الخدمات العامة. المؤسسات الخارجية مثل صندوق النقد الدولي في حالة رعب شديد لدرجة تدفعها إلى رفض التدخل لإنقاذ حكومة لبنان“.