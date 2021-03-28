مسلحون يهاجمون منزل مسؤول إيراني غرب البلاد

أفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت متأخر من ليل الأحد، إن مسلحين مجهولين هاجموا منزل مسؤول في الحكومة المحلية بمحافظة لرستان غرب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء ”موج نيوز“، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على منزل ”قدرت الله فلاح نجاد“ مدير عام الشؤون العمرانية بمحافظة لرستان غرب إيران، مشيرة إلى أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة من طراز ”سمند سورن“ بيضاء اللون.

وبحسب مصادر تحدثت للوكالة فإن ”المهاجمين كانوا يحملون بنادق كلاشينكوف عند الهجوم على منزل نجاد الواقع بأحد شوارع مدينة خرم آباد عاصمة محافظة لرستان“.

ووفقاً للمصادر المحلية فإن ”الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار بالمنزل، بالإضافة إلى إصابات في سيارة المسؤول“.

وقالت الوكالة الإيرانية الحكومية إن ”قوات الأمن فتحت تحقيقاً بالحادث وتبذل جهوداً للتعرف على هوية المهاجمين“، مشيرة إلى أنه ”لم تعرف بعد دوافع مرتكبي هذا العمل المسلح، لكن الشرطة تحقق في أبعاد هذا الحادث“.

ويبلغ عدد سكان محافظة لرستان قرابة مليوني نسمة من أصل 84 سكان إيران، وفي هذه المحافظة 11 مقاطعة، وسكانها ينتمون للقومية اللوریة، ويتحدثون باللغة اللوریة.