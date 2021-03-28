غانتس يصعّد خلافه مع نتنياهو ويلغي اجتماع مجلس الوزراء

ألغى وزير الجيش الإسرائيلي، ورئيس حزب ”أزرق أبيض“ ببني غانتس، اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده، الإثنين، في خطوة تصعيدية ضد خصمه بنيامين نتنياهو.

ونقل موقع ”والا العبري“، أن إعلان غانتس إلغاء اجتماع مجلس الوزراء، جاء بسبب رفض حزب الليكود، وبنيامين نتنياهو، المصادقة على تعيين دائم لوزير للعدل.

وأكد المتحدث باسم غانتس، أن رفض الليكود تعيين وزير للعدل سيؤدي إلى انتهاك دولة القانون والديمقراطية.

لكن حزب ”الليكود“، ردَّ على هذا القرار، قائلًا:“من أجل تعيينات وتوظيفات، يمنع غانتس التوقيع على عقود لملايين اللقاحات المطلوبة لمواطني إسرائيل لأجل التطعيم المقبل“.

وتابع الحزب بيانه الصحفي:“إن لم تصادق الحكومة فورًا على العقود التي توصّل إليها رئيس الحكومة نتنياهو، فإنّ شركات اللقاحات قد تلغيها وتنقلها إلى دول أخرى“.

وكان المستشار القضائي في الحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، قد طلب، يوم الجمعة الماضي، من نتنياهو وغانتس، تعيين وزراء دائمين مكان قائمين بأعمال وزراء انتهت ولاياتهم.

وأشار مندلبليت إلى أهمية تعيين وزير للعدل، قائلًا:“ الوضع الذي تبقى فيه وزارة القضاء دون وزير يلحق ضررًا شديدًا بعمل الوزارة، وأداء الحكومة، وبكل ما يقترن بذلك“.

ويتولى وزير الجيش الإسرائيلي غانتس، منصب قائم بأعمال وزير القضاء، منذ استقالة الوزير السابق، آفي نيسانكورين، حيث تنتهي ولايته في هذا المنصب، مطلع نيسان/أبريل .

ولا تعد هذه الخلافات الأولى بين غانتس، ونتنياهو، لكن هذا الخلاف العميق ما زال ممتدًا حتى اللحظة، بعد فشل نتنياهو بضم حزب ”أزرق أبيض“ له، وتشكيل حكومة جديدة.

لكن نتنياهو لم يفقد أمله حتى اللحظة بتشكيل تحالف مع غانتس، وهو ما نقلته صحيفة ”معاريف“ العبرية، يوم الجمعة الماضي، عن مصادر في الليكود قولها إنه تُجرى محاولات للاتصال مع حزب ”كاحول لافان“، برئاسة بيني غانتس، وإقناعه بالانضمام إلى حكومة يشكلها الليكود. ويضم معسكر نتنياهو، و“يمينا“، 59 عضوًا في الكنيست.