إيران.. العطش يطارد أهالي مدينة "زاهدان" السنية

كشف مسؤول إيراني حكومي، الأحد عن معاناة أهالي مدينة ”زاهدان“ ذات الأغلبية السنية من نقص مياه الشرب، مؤكدا أن المدينة سوف تواجه أزمة عطش حتمية خلال فصل الصيف المقبل.

وقال مدير شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة سيستان وبلوشستان، علي رضا قاسمي: ”إن مدينة زاهدان تواجه نقصا حادا في مياه الشرب يصل إلى أكثر 800 لتر في الثانية، أي ما يهدد 35% من مجموع سكان المدينة“.

وأضاف قاسمي في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”ايرنا“ أن ”مدينة زاهدان تشهد في فصل الصيف انقطاعا مستمرا لمياه الشرب يصل إلى 10 ساعات يوميا، إلى أنْ تحوّل العطش إلى أزمة شملت مناطق عديدة من المدينة“.

وأكد المسؤول الإيراني أن انقطاع المياه المتكرر أدى إلى غضب أهالي مدينة ”زاهدان“.

يأتي هذا في ظل تقارير لوسائل إعلام إيرانية محلية تؤكد تصاعد أزمة مياه الشرب في مناطق عدة، أشهرها ذات الأغلبية العربية والسنية، ومنها مناطق ”الأهواز“ (جنوب غرب) وسيستان وبلوشستان (جنوب شرق).

وكان أهالي مدينة ”الأهواز“ ذات الأغلبية العربية خرجوا بوقت سابق في احتجاجات شعبية ضد سلطات النظام، اعتراضا على أزمة انقطاع مياه الشرب، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى على يد الأمن الإيراني.