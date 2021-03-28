إيران تقتل أهوازيًا وتعتقل آخرين بتهمة الدعوة للانفصال

أعلنت قوات ”فيلق ولي عصر“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأحد، قتل أهوازي، واعتقال آخرين، بذريعة الدعوة للانفصال، والانتماء لحركة النضال العربي المعارضة لتحرير الأهواز.

وذكر بيان لقوات ”فيلق ولي عصر“ نشرته الوكالة الرسمية الإيرانية، أنه“في تمام الساعة الواحدة من فجر يوم الجمعة، قام فريق ينتمي لحركة النضال العربي لتحرير الأهواز بمهاجمة مواقع عسكرية في مدينة الشوش العربية بمحافظة خوزستان جنوب البلاد“.

وأشار إلى أن الفريق المهاجم أطلق النار بكثافة على مقر عسكري، وحاول اقتحامه.

وأضاف البيان أن قوات“فليق ولي عصر“ التابعة للحرس الثوري تصدت للمهاجمين، ومنعتهم من دخول المقر العسكري في مدينة الشوش، وأسفرت المواجهات عن إصابة المهاجمين من المعارضين الأهوازيين.

وأوضحت القوات الإيرانية أن أحد الجرحى من المهاجمين لقي مصرعه، أثناء نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة الشوش بمحافظة خوزستا جنوب إيران.

ولم يكشف بيان الحرس الثوري عن عدد الأشخاص المهاجمين الذين وصفهم بـ“الإرهابيين الانفصاليين“، كما لم يوضح فيما إذا كان هناك قتلى أو خسائر في صفوف الحرس الثوري.

وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، سلمت تركيا إيران“حبيب أسيود“ نائب رئيس حركة النصال لتحرير الأهواز عقب وصوله إلى مطار إسطنبول بعد استدراجه من قبل المخابرات الإيرانية عن طريق فتاة إيرانية.

واتهمت الحركة الأهوازية المعارضة دولًا خليجية، في إشارة إلى قطر، بالوقوف وراء مخطط اختطاف أسيود الذي يحمل الجنسية السويدية.