بعد قطيعة بينهما.. لابيد يلتقي غانتس لبحث تشكيل حكومة إسرائيلية دون نتنياهو

التقى رئيس حزب ”يش عتيد“ يائير لابيد، زعيمَ حزب ”كاحول لافان“ بيني غانتس، لمناقشة تشكيل حكومة إسرائيلية بعيدا عن زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وفق ما كشفته وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد.

ويأتي هذا اللقاء بعد قطيعة طويلة بينهما، في أعقاب دخول غانتس في الائتلاف الحكومي مع نتنياهو.

وأسس لابيد وغانتس حزب ”أزرق أبيض“، حيث شاركا فيه بالانتخابات الماضية للكنيست، قبل أن يعلن غانتس موافقته على الانضمام لنتنياهو في حكومة واحدة، ما أحدث فرقة بينهما.

وذكرت القناة العبرية 13، أن اجتماع غانتس ولابيد بعد هذه القطيعة، يأتي في سياق المصالح المشتركة للعمل على تشكيل حكومة جديدة تستثني نتنياهو.

ووفقا للقناة، يأتي هذا الاجتماع في ظل رغبة من الطرفين لإحداث تغيير في النظام السياسي الإسرائيلي، خاصة بعد مرحلة طويلة من الحكم خاضها نتنياهو.

وكان رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان ، ويائير لابيد قد عقدا اجتماعًا، الجمعة الماضية، على هامش تشكيل الحكومة، حيث بحثا إمكانيات تشكيل الحكومة واتفقا على اجتماع آخر.

وحصل ليبرمان على 7 مقاعد في نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حيث تسعى الأحزاب المعارضة لتشكيل حكومة بعيدة عن بنيامين نتنياهو الحاصل مع حزبه على النسبة الأعلى بالتصويت.

وحقق غانتس إنجازا مفاجئا، بحصوله على 8 مقاعد في الكنيست، وذلك بعد أن استبعدت استطلاعات الرأي حصوله على أي مقعد.