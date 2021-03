مقتل شبان يثير احتجاجات شمال غرب باكستان

خرق آلاف المحتجين حصارًا للشرطة شمال غرب باكستان، اليوم الأحد، أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة إلى مدينة بانو، ثم إلى إسلام أباد، للمطالبة بإجراء تحقيق حكومي بمقتل 4 شبان يقولون إن قوات الأمن عذبتهم وقتلتهم.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لمنع المتظاهرين من دخول مدينة بانو التي تقع على الطريق إلى إسلام آباد، اليوم الأحد.

State's brutality against Pashtuns at its peak. People who are peacefully protesting against Militarization of the region and terrorism are now subject to KP Police brutality. Shelling of Tear gas on #PashtunLongMarch2Islamabad at Bannu. @mohrpakistan @amnesty plz Take Notice. pic.twitter.com/B3c2V7Bs8u

