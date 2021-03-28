مقتل شبان يثير احتجاجات شمال غرب باكستان

خرق آلاف المحتجين حصارًا للشرطة شمال غرب باكستان، اليوم الأحد، أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة إلى مدينة بانو، ثم إلى إسلام أباد، للمطالبة بإجراء تحقيق حكومي بمقتل 4 شبان يقولون إن قوات الأمن عذبتهم وقتلتهم.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لمنع المتظاهرين من دخول مدينة بانو التي تقع على الطريق إلى إسلام آباد، اليوم الأحد.

State's brutality against Pashtuns at its peak. People who are peacefully protesting against Militarization of the region and terrorism are now subject to KP Police brutality. Shelling of Tear gas on #PashtunLongMarch2Islamabad at Bannu. @mohrpakistan @amnesty plz Take Notice. pic.twitter.com/B3c2V7Bs8u — AlamZaib Khan Mahsud (@AlamZaibPK) March 28, 2021

وكان المتظاهرون يحملون جثث الشبان الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 عامًا، والذين عُثر على جثثهم في مقبرة، في 21 آذار/ مارس، في بلدة جاني خيل خارج بانو.

Watch how the state attacks the ANP leader and former senator Baz Muhammad Khan and other ANP workers? They are in Bannu to welcome Pashtun Long March to Islamabad.#PashtunLongMarch2Islamabad pic.twitter.com/Ck1N6HqFGu — Khan Zaman Kakar (@khanzamankakar) March 28, 2021

ويزعم أقارب القتلى أنهم ماتوا أثناء استجواب قوات الأمن، ونظموا اعتصامًا في جاني خيل لمدة أسبوع تقريبًا، رافضين دفن الجثث إلى أن يتم فتح تحقيق مع ضابط بالجيش قالوا إنه مسؤول عن الحادثة.

وامتنع متحدث عسكري باكستاني عن التعليق على الحادثة، اليوم الأحد، ولم يعلق الجيش على الموضوع، كما لم تعلّق الحكومة المركزية كذلك على هذه القضية.