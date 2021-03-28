بعد وصفه بـ"القاتل".. كيف استفاد بوتين من انتقادات بايدن ضده؟

بالرغم من الانزعاج الروسي من وصف الرئيس الأمريكي لنظيره فلاديمير بوتين، بالقاتل، إلا أن محللين يرون أن الأخير استفاد داخليا من انتقادات بايدن ضده.

ولم يكن وصف القاتل هو الوحيد الذي وُجه لبوين، فبعد ذلك شبَّهه زعيم المعارضة في روسيا أليكسي نافالني، بـ“الجد في مخبأه“.

وأشارت صحيفة ”واشنطن بوست“، إلى أن بوتين ”تحصن وسط أجهزته الأمنية، وعزل نفسه عن الجمهور في منتجع ببلاده، حيث تحميه غرفة تطهير خاصة للزوار“، مضيفة أن“وصف نافالني المتكرر كان مؤلمًا له لأنه قلب صورة بوتين، حيث لم يعد دبًا روسيًا، بل هو مسن مختبئ“.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، سرعان ما أطلق الكرملين حملة دعائية مضادة تصور بوتين البالغ من العمر 68 عامًا بأنه زعيم ديناميكي أمامه سنوات من المجد، بينما تصور بايدن البالغ من العمر 78 عامًا بأنه عجوز مراوغ.

وقال عضو البرلمان الروسي ”بيوتر تولستوي“ إن بايدن يعاني من ”الخرف السياسي“، في حين وصف مذيع التلفزيون الحكومي ”ديمتري كيسيليوف“ الرئيس بايدن بأنه ”المريض الأمريكي“.

وعرض كيسيليوف فيديو، اليوم الأحد،للحظة تعثر بايدن على درج طائرة الرئيس الأمريكية إلى جانب تعليق:“ذهب مع الريح“.

وأثار بايدن غضبًا رسميًا في روسيا بعد أن وصف، في 17 مارس، بوتين بـ“القاتل“، ولكن بعض المحللين الروس اعتبروا أن بايدن بهذا الشكل أعطى بوتين ما يحتاجه، نظرًا لتراجع شعبية حزبه ”روسيا المتحدة“ قبيل الانتخابات هذا الخريف.

وقال المحلل السياسي ”كونستانتين غازي“ من مركز كارنيغي في موسكو:“فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، ساعد تعليق بايدن الرئيس بوتين، لأن الموضوعات كانت تنفد منه، فنزعة مكافحة الأمريكيين قابلة للتأجيج، والوضع الأساس في روسيا هو معاداة الغرب، وهذه ليست أول أو آخر مرة يتم استخدامها“.

وذكرت صحيفة ”كوميرسانت“، في افتتاحية لها، أنه“بفضل بايدن قد يفوز حزب روسيا المتحدة بكل مقعد في البرلمان الروسي“.

وأضافت:“يبدو أن جو بايدن قد منح حزب ”روسيا المتحدة“، فرصة يمكنه من خلالها توحيد المجتمع الروسي حوله قبل انتخابات الدوما في سبتمبر، وكان توقيت مساعدة بايدن مناسبًا للغاية، حيث إن صورة العدو التي تم استغلالها منذ العام 2014، كانت قد بدأت في التلاشي“.

ويتعامل الكرملين بحساسية شديدة مع مظهر بوتين، فقد نفى بشدة تقريرًا صدر في ديسمبر حول أن الرئيس كان يعيش في سوتشي على البحر الأسود، وكانت لديه نسخة طبق الأصل من مكتبه في نوفو أوغاريوفو، في مقر إقامته في سوتشي، لإخفاء هذه الحقيقة.

وفي يناير، نشر نافالني على ”يوتيوب“ فيديو لقصر بوتين الشاسع على البحر الأسود بعنوان ”قصر بوتن: تاريخ أكبر رشوة في العالم“، والذي تمت مشاهدته أكثر من 115 مليون مرة.

ونفى الكرملين بناء القصر لبوتين، وقال صديق الرئيس القديم وشريكه في رياضة الجودو الملياردير ”أركادي روتنبرغ“ في وقت لاحق، إنه هو من يمتلكه.

وفي تلك الأثناء، تعرضت روسيا لعقوبات جديدة من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بسبب محاولة اغتيال نافالني، في أغسطس، بغاز أعصاب كيميائي محظور، ومن المحتمل أن يتم فرض مزيد من العقوبات في المستقبل.

وأثار سجن ”نافالني“ في يناير لدى عودته إلى روسيا بالتزامن مع سن مجموعة من القوانين الصارمة تستهدف المعارضة، احتجاجات في أكثر من 100 مدينة روسية.

إلا أن بوتين ظهر مرة أخرى أمام حشد من الجمهور في أستاد لوجنيكي بموسكو، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في العام 2014.

ثم اصطحب بوتين صحفيي الكرملين إلى مدينة توفا في سيبيريا، حيث قاد سيارته عبر الغابات الثلجية، وشرب الشاي على طاولة ريفية في الهواء الطلق، في حدث تم التخطيط له قبل وقت طويل من تعليق بايدن، ولكنه منح بوتين الفرصة ليبدو كرجل يحب الطبيعة.

ووعد بوتين، يوم الخميس، بعدد كبير من الرحلات الجديدة، وقال المحلل السياسي غازي:“كان يقول للناس إن صحته جيدة، وإنه لا يزال قريبًا من الطبيعة الأم، وكانت هذه الرحلة تحمل رسالة قوية إلى الناخبين بأنه في الغابة يتصرف كالرجال“.

في سيبيريا، كان بوتين يرتدي سترة وسروالًا من جلد الغنم، أثناء جولة مع وزير الدفاع سيرجي شويغو، وسلطت وسائل الإعلام الموالية للكرملين، الضوء على تلك الجولة، مع عناوين من قبيل:“أندر اللقطات، لم يُر الرئيس الروسي هكذا من قبل!“.

وظهر بويتن في إحدى الصور وهو يقفز من مقعد السائق، وعلّق عليها الصحفي الموالي للكرملين، في تغريدة له بالقول:“فقط لا تُظهر هذا لبايدن“.

وذكر مركز ”ليفادا“ الروسي غير الحكومي، هذا الشهر، أن التأييد لحزب بوتين انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام ، حيث يرغب 27% فقط في التصويت لصالح الحزب إذا أُجريت الانتخابات يوم 14 مارس.

وبلغت المعارضة لبقاء بوتين في السلطة بعد عام 2024، عندما تنتهي ولايته الحالية، أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 41% في استطلاع أجراه مركز ليفادا في فبراير.

وفي اجتماع، الشهر الماضي، مع رؤساء تحرير الصحف، أوضح بوتين أيديولوجيته، متباهيًا بوطنية روسيا، وتميزها عن الغرب.

وقال إن روسيا دولة شابة وحيوية ”تتحرك“، مقارنة بالمجتمعات العجوزة الأخرى.