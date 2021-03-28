بوتين عن تطعيمه بلقاح كورونا: لا أريد أن أكون قردا (فيديو)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه رفض تطعيمه ضد فيروس كورونا المستجد أمام وسائل الإعلام، لأنه لا يريد أن يلعب دور القرد.

وقال بوتين ضمن برنامج ”موسكو الكرملين بوتين“: ”لا أريد أن أكون قردا أمام وسائل الإعلام مثل ما فعل شخص ما في مكان ما“.

وأضاف: ”ليس من الصعب القيام بتزوير عملية تلقي لقاح كورونا، إذ يمكن إظهار الحقن، ولكن في الواقع، ممكن أن تكون الحقنة عبارة عن فيتامين“.

وأشار بوتين إلى أهمية التطعيم للمواطنين إذا أرادوا ”الشعور بالثقة وعدم المرض وعدم حدوث عواقب وخيمة بعد المرض“.

وعن حالته الصحية بعد التطعيم قال الرئيس الروسي: ”خلال أول 5 و10 ساعات لم أشعر بأي شيء، بعد ذلك شعرت بألم بسيط في موضع الحقن“.

وأضاف أن درجة حرارة جسمه لم ترتفع، لكنه لم يمارس الرياضة لمدة ثلاثة أيام.

وتابع: ”استيقظت في اليوم التالي لتلقي اللقاح وبدا لي أنني شعرت بألم بسيط في العضلات، قست الحرارة وكانت طبيعية، لذلك أخذت دوشا باردا وساخنا، أنا أقوم بهذا يوميا، وأنصح بذلك فهو يقوي جهاز المناعة“.

وقال عن اللقاحات الروسية الثلاثة (سبوتنيك في، ايبافاكورونا، كوفيفاك)، إنها ”فعالة وموثوقة وآمنة“، رافضا تحديد أي منها تلقى هو، مؤكدا أن الطبيب الذي حقنه هو الوحيد الذي يعرف ذلك.

وأضاف: ”تم تطعيم أكثر من 6 ملايين شخص في روسيا، ومن بين هؤلاء، هناك 4 ملايين و300 ألف شخص تلقوا الجرعتين الأولى والثانية“.

وأشار إلى أن كل شيء على ما يرام في حملة التطعيم الروسية، ولم تظهر أي آثار جانبية خطيرة.

وتوقع بوتين أن تصل روسيا لمرحلة مناعة القطيع وأن ترفع القيود المرتبطة بالسيطرة على تفشي وباء كورونا بحلول نهاية الصيف.