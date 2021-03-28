مقتل منفذَي العملية الانتحارية ضد الكنيسة في إندونيسيا‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الأمن الإندونيسي المكلف محمد محفوظ، مقتل منفذي العملية الانتحارية التي استهدفت اليوم الأحد، كاتدرائية ماكاسار في شرق البلاد، موقعة 20 جريحا على الأقل.

وأكد المسؤول أن ”الهجوم كان عملية انتحارية“، مشيرا إلى أن ”منفذيه قتلا في العملية التي جرت بعد قداس الشعانين في البلد ذي الغالبية المسلمة“.

وقالت الشرطة الإندونيسية إنّ أحد منفذي الهجوم ينتمي لجماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية سبق وهاجمت ثلاث كنائس في الارخبيل الآسيوي وكذلك في الفيليبين المجاورة.

وقال رئيس الشرطة الوطنية ليستيو سيغيت برابوو للصحافيين إنّه ”عضو بجماعة انصار الدولة المتطرفة“، التي أوضح أنها ”جزء أو مرتبطة بجماعة نفذت عملية في جولو في الفيليبين“ في إشارة لهجوم وقع في 2019.