رئيس وزراء أرمينيا يستجيب لمطالب المحتجين معلنا نيته الاستقالة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأحد، نيّته الاستقالة في نيسان/ابريل، على أن يواصل تصريف الأعمال حتى الانتخابات التشريعية المبكرة في حزيران/يونيو.

ويأتي إعلان باشينيان، محاولة لتخفيف الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد الواقع في القوقاز.

وقال السياسي الأرميني ”سأستقيل في نيسان/ابريل. لن أستقيل لمجرد الاستقالة، بل لإجراء الانتخابات المبكرة“.

وأضاف خلال حديث مع مواطنين جاء في شريط فيديو نشره على صفحته في فيسبوك، ”لكن سأواصل ممارسة مهام رئيس الوزراء“.

وتابع أنه في حال أعيد انتخابه، ”سنواصل خدمتكم أفضل من السابق، وإلا سنمرر السلطة“.

وكان نيكول باشينيان، قد أعلن الخميس، أن انتخابات تشريعية مبكرة ستجرى في 20 حزيران/يونيو المقبل.

وأشار حينها إلى أن الموعد تم تحديده بعد التباحث مع رئيس البلاد أرمين سركيسيان، وزعماء أبرز حزبين معارضين.

ورفض رئيس الوزراء لأسابيع دعوات الاستقالة والتظاهرات الاحتجاجية ضدّه.

واتهمت المعارضة باشينيان بالخيانة منذ قبوله اتفاق السلام، الذي أفضى إلى هزيمة مذلة لأرمينيا أمام أذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ.

ووصل نيكول باشينيان إلى السلطة العام 2018 في خضّم انتفاضة شعبيّة ضدّ فساد النخبة، التي حكمت البلاد منذ الانفصال عن الاتحاد السوفيتي.

وكان قد فاقم الغضب الشعبي ضده حين أعفى في شباط/فبراير، عدة مسؤولين عسكريين رفيعين اتهمهم بالتخطيط لانقلاب.